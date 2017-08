IBM získala patent na kryptografické kľúče a kódy na ochranu dát

O IBM

- Spoločnosť IBM oznámila, že jej inžinieri získali patent na systém na ochranu kryptografických kľúčov a kódov. Systém je navrhnutý tak, aby bol vysoko odolný voči neoprávnenej manipulácii. Patentovaný systém nevyžaduje veľké množstvo živice alebo iných materiálov pre zapuzdrenie modulu alebo obalu obsahujúceho kľúče a kódy. Tento vynález by mohol pomôcť chrániť kľúče a kódy, ktoré šifrujú dáta uložené na akejkoľvek platforme, či už v cloude alebo vo firemnom úložnom systéme.Ochrana kryptografických kľúčov a kódov pre šifrovanie a dešifrovanie dát je dôležitá pre účinnú bezpečnosť informácií. V prípade, že sú kryptografické kľúče a kódy uložené na moduloch v elektronickom zariadení, musia byť tieto moduly chránené proti neoprávnenej manipulácii alebo prístupu, aby nemohli byť kľúče a kódy zneužité.Firma IBM si tento vynález patentovala pod číslom 8 938 627: mnohovrstvová zabezpečovacia štruktúra a metóda na ochranu kryptografických kľúčov a kódov.Moduly sa na ochranu proti neoprávnenej manipulácii bežne zakukľujú alebo zalievajú plastovou hmotou alebo epoxidovou živicou. Týmto postupom väčšinou dochádza k zaistenie bezpečnosti proti neoprávnenej manipulácii. Výroba je ale náročná a problematická, pretože dosky plošných spojov so zalievanými modulmi sa môžu počas tvrdnutia živice zdeformovať alebo skrútiť."V IBM sa vynálezom a inováciám v rámci ochrany a bezpečnosti dát venujú celé tímy. Túto oblasť totiž považujeme za základ našej globálnej digitálnej budúcnosti,"hovorí technický manažér IBM Systems a jeden z vynálezcov patentovaného prístupu Stefano Oggiono.Patentovaný prístup využíva systém obvodov vo vrstvách DPS alebo iné laminované štruktúry na kódovanie kryptografických kľúčov a kódov. Ďalšie vrstvy DPS alebo laminované štruktúry, ktoré sa pridajú nad alebo pod vrstvy obsahujúce kľúče a kódy, zabraňujú fyzickému prístupu. Obvody chrániace kľúče a kódy možno v rámci DPS alebo laminovanej štruktúry rozmiestniť v náhodných schémach alebo miestach, takže sú dokonale skryté. Pre ešte vyššie zabezpečenie kľúčov a kódov sa tento systém obvodov skladá z materiálov, ktoré nemožno odhaliť ani pomocou röntgenového žiarenia alebo akustického mikroskopu.Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientských inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.