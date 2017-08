Ibrahimovič je bližšie k Manchestru United, Mourinho: Možno zostane

Zlatan Ibrahimovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 11. augusta (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič by mohol aj v novej sezóne obliekať dres Manchestru United. Naznačil to tréner "červených diablov" José Mourinho.Tridsaťpäťročný útočník pôsobil na Old Trafford v uplynulej sezóne, v apríli si však privodil vážne zranenie kolena a v závere absentoval v zostave tímu. United mal na Ibrahimoviča právo opcie, ktoré sa však rozhodol neuplatniť. V súčasnosti Ibrahimovič naberá sily na dovolenke na Sardínii spolu s rodinou a agentom Minom Raiolom.O opätovnom pôsobení Ibrahimoviča na Old Trafford sa v súčasnosti špekuluje čoraz viac, zvlášť po tom, čo takmer celú rehabilitáciu strávil v centre United v Carringtone, ktoré postavili pre akadémiu Manchestru.vyhlásil Mourinho.