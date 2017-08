Ibrahimovič ostáva v Manchestri United: Podpísal nový kontrakt

Zlatan Ibrahimovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 24. augusta (TASR) - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič bude pokračovať v kariére v drese Manchestru United, s ktorým vo štvrtok podpísal nový kontrakt na jednu sezónu.Švédsky kanonier prišiel na Old Trafford v júli 2016, no v závere uplynulej sezóny sa zranil, navyše sa mu po nej skončil kontrakt a nebolo jasné, či sa s klubom dohodne na novom. Tréner Jose Mourinho však už dlhšie hovoril, že chce Ibrahimoviča späť v tíme a vo štvrtok sa obe strany nakoniec dohodli."Ibra" si v apríli privodil zranenie krížneho väzu v kolene a pôvodne sa mal na ihrisko vrátiť až začiatkom nového roka. Zdá sa však, že je už blízko návratu do zápasového kolotoča.povedal.Už začal s tréningom a okrem toho na svoj twitterový účet pred pár dňami "zavesil" video, ako cvičí karate a pýta sa:V uplynulej sezóne strelil v 46 dueloch 28 gólov.