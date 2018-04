Ibrahimovič uzavrel lukratívny marketingový kontrakt

Zlatan Ibrahimovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 18. apríla (TASR) - Švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič uzavrel lukratívny kontrakt so spoločnosťou Visa - jedným z hlavných partnerov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Pred MS v Rusku bude tvárou jej marketingovej kampane."Ibra" v toku 2016 ukončil reprezentačnú kariéru, v uplynulých týždňoch však naznačil, že koketuje s návratom do národného tímu. Švédi si zabezpečili účasť na bližiacom sa svetovom šampionáte v baráži na úkor favorizovaných Talianov.Tridsaťšesťročný Ibrahimovič sa po prestupe do klubu Los Angeles Galaxy dostal do streleckej formy. V úvodných troch zápasoch v zámorskej Major League Soccer vsietil tri góly, z toho dva víťazné. Informovala agentúra AP.