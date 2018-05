Ibrahimovič vybavuje miesto pre Bolta. Kam ho chce pretlačiť?

Usain Bolt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 31. mája (TASR) - Osemnásobný olympijský víťaz v atletike Usain Bolt upútal pozornosť švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča. Ten sa mu snažil vybaviť miesto v klube Malmö FF. Vo štvrtok to uviedol denník Aftonbladet.Tridsaťjedenročný Jamajčan sa tento týždeň zapojil do tréningového procesu nórskeho IF Strömsgodset, ale Ibrahimovič sa snažil ponúknuť ho inam. Útočník Los Angeles Galaxy sa v Malmö narodil a v miestnom klube FF odštartoval profesionálnu kariéru.uviedol športový riaditeľ Malmö FF Daniel Andersson.