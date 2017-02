IBU Cup v Osrblí vyvolal rozpaky, ukráteným divákom chýbal adrenalín

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas stíhacích pretekov žien na 10 km v rámci 6. kola IBU Cup-u v biatlone v biatlonovom centre Osrblie 4. februára 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Osrblie 5. februára (TASR) - Biatlonový IBU Cup vyvolal v Osrblí rozpaky, ľutovali sa najmä diváci. Na jednej strane sa veľa ľudí tešilo z organizačného úspechu, na druhej mnohým chýbal typický adrenalín, ktorý domácich fanúšikov vždy na podujatia vysokého rangu naláka, väčšie zastúpenie slovenských športovcov.Osrblie si pripomenulo tak trochu slávne časy s pretekmi Svetového pohára i majstrovstvami sveta. Odvtedy zažilo nepríjemnú krízu, no aj oživenie a konjunktúru. IBU Cup sa pripravoval s nadšením, trate v Národnom biatlonovom centre spĺňali najvyššie parametre. Biatlonisti nešetrili slovami chvály, škoda len, že medzi nimi chýbali vo väčšej miere Slováci.Prezident zväzu Tomáš Fusko dokonca na margo skromnej účasti neváhal použiť výraz katastrofa. Počas IBU Cupu sa aj dobre naladil, no aj schladil:Prišlo aj mnoho fanúšikov a tu nastal kameň úrazu. Mohli obdivovať výkony zahraničných biatlonistov, no Slovákov medzi nimi len cez drobnohľad.pokračoval Fusko.Ten sa sám seba pýtal, kde nastal problém:V slovenskom biatlone sa prejavujú komunikačné skraty a z nich vyplývajúca dvojkoľajnosť. Trénerka reprezentácie žien Anna Murínová vysvetlila skromnú účasť objektívnymi príčinami.uviedla Murínová.Lazaret v slovenskom tábore brzdí reprezentáciu žien v sezóne neustále. Jedna z tímu Terézia Poliaková si ho nevie vysvetliť: "Slovenským hrdinom v očiach všetkých sa stal na IBU Cupe jedine Matej Kazár. Pochvaľoval si všetko, 10. i 6. miesto, divácku podporu, nárast formy: