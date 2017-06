IC spoje nebudú stáť v Štrbe a cez Zvolen pôjde vlak do Košíc

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 11. júna (TASR) – InterCity (IC) vlaky na severnej trase medzi Bratislavou a Košicami už nebudú zastavovať v Štrbe, čím sa ich prepravný čas zrýchli a na južnej trase z Bratislavy cez Zvolen pôjdu priame spoje až do Košíc. To sú niektoré zo zmien, ktoré medzi diaľkové spoje Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) prináša dnešná zmena cestovného poriadku.Jazdné časy IC vlakov medzi Bratislavou a Košicami sa tak skracujú o 15 minút z doterajších 5 hodín (h) a 11 minút na 4 h a 56 minút. Okrem IC vlaku 525 s novým odchodom z Bratislavy 17.45 h, ktorému sa skracuje jazdný čas o 12 minút z 5 h a 17 minút na 5 h a 5 minút. Najrýchlejší pár IC vlakov však ostáva s nezmeneným prepravným časom 4 h a 42 minút.Na južnej trase medzi Bratislavou a Košicami cez Zvolen je zase novinkou obnovenie priameho denného spojenia. Doteraz totiž jazdili všetky spoje z Bratislavy cez Zvolen priamo do Banskej Bystrice a cestujúci smerujúci do Košíc museli vo Zvolene prestúpiť. Od dnešného dňa tak Bratislavu a Košice cez Zvolen spájajú tri denné priame vlaky v smere do Košíc a štyri v smere do Bratislavy.Cestujúci na trase Bratislava – Banská Bystrica a späť budú musieť na niektorých spojoch prestupovať vo Zvolene. Jazdný čas medzi Bratislavou a Banskou Bystricou však podľa dopravcu ostane 3 h a 24 minút aj pri nutnom prestupe.Od dnešnej zmeny cestovného poriadku budú zároveň regionálne rýchliky na trase Košice – Poprad-Tatry zastavovať aj v železničnej stanici Krompachy. Súčasne sa pre stavebné práce na koridore posunú príchody a odchody niektorých vlakov na trase Bratislava – Žilina.Napríklad regionálny rýchlik Inovec z Bratislavy bude do Žiliny prichádzať o jednu minútu neskôr, podobne aj regionálny rýchlik Dubeň bude zo Žiliny odchádzať o minútu skôr a rýchlik Šarišan z Bratislavy do Humenného bude mať zmenené časy príchodu a odchodu v Žiline.