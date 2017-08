Ida Kelarová a Čhavorenge vystúpia v Bratislave

Na archívnej snímke vľavo Ida Kelarová a deti z komunitných centier. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. augusta (TASR) - Česká speváčka a zbormajsterka Ida Kelarová a 60-členný detský zbor Čhavorenge sa po veľkom úspechu opäť vracajú na Slovensko. Spolu s komornou 12-člennou zostavou Českej filharmónie vystúpia v bratislavskej Starej tržnici v novembri tohto roka. Koncert sa uskutoční v rámci dvojdňového podujatia "Si súčasťou Európy? Akceptuješ občanov inej farby pleti?"Jeho cieľom je prostredníctvom workshopov, besied a diskusií otvoriť tému rasizmu, xenofóbie, extrémizmu či začlenenia rómskej menšiny do európskej spoločnosti. Koncert uzavrie maratón podujatí pre školy aj širokú verejnosť.Čhavorenge pôsobí pod dirigentskou taktovkou Idy Kelarovej od roku 2011. Pôvodne 100-členný spevácky zbor tvoria talentované rómske deti z miest a osád celej Slovenskej i Českej republiky.priblížila myšlienku spolupráce s orchestrom Kelarová.Pilierom repertoáru zboru sú skladby skladateľa, gitaristu, speváka a pedagóga Desideria Duždy. Na Slovensku ich muzikantsky podporia Ondrej Krajňák (klavír), Marek Urbánek (bicie), Pišta Bartuš (basa) a komorná zostava Českého filharmonického orchestra.Spoluprácu zboru s veľkým profesionálnym telesom už Slováci mali možnosť zažiť pred dvoma rokmi. Stalo sa tak počas Adventného koncertu, ktorý Čhavorenge odohral so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.Ida Kelarová (rodená Bittová) je speváčka, zbormajsterka, muzikantka, hudobná aranžérka a producentka považovaná za neprehliadnuteľnú osobnosť súčasnej európskej hudby. Pochádza z etnicky zmiešanej muzikantskej rodiny, je sestrou nemenej známej speváčky a huslistky Ivy Bittovej a dcérou Kolomana Bitta, vynikajúceho rómskeho hudobníka slovenského pôvodu, ktorý sa stal jej celoživotnou inšpiráciou a najväčším učiteľom. Kelarová študovala hru na violončele a klavíri na Janáčkovom konzervatóriu v Brne, časť života strávila vo Veľkej Británii, Dánsku a Nórsku. V roku 1995 sa vrátila do Českej republiky. Vo svojej práci vychádza zo znalostí a skúseností, ktoré načerpala v západnej Európe, inšpiruje sa však aj východnými a predovšetkým rómskymi koreňmi. Azda najznámejšou činnosťou je jej 20-ročná práca s ľudským hlasom pod hlavičkou školy ISHV - International School for Human Voice. V roku 1999 založila občianske združenie MIRET na pomoc talentovaným rómskym deťom a mládeži.TASR informoval PR manažér Matej Šálek.