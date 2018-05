IDE AKO PÍLA: Cibulková postúpila do finále turnaja WTA v Štrasburgu

Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP

Štrasburg 25. mája (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do finále dvojhry na antukovom turnaji WTA v Štrasburgu. V piatkovom semifinále ako nasadená päťka zdolala štvorku "pavúka" Rumunku Mihaelu Buzarnescuovú za 2:14 h po trojsetovom boji 2:6, 7:6 (5), 6:1.Cibulková si v úvodných dvoch setoch až šesťkrát prehrala vlastné podanie. Prvé dejstvo stratila hladko 2:6, druhé dokázala napriek nepriaznivému stavu 3:5 doviesť do tajbrejku. V ňom prišla o náskok 3:0, ale napokon si vynútila tretí set. V ňom už ovládla dianie na kurte, trikrát "brejkla" súperku a postúpila do druhého tohtoročného finále na okruhu WTA, vo februári hrala o titul v Budapešti.Súperkou Cibulkovej v sobotnom finále bude víťazka druhého semifinále medzi Austrálčankou Ashleigh Bartyovou a Ruskou Anastasiou Pavľučenkovou.Dominika CIBULKOVÁ (5-SR) - Mihaela Buzarnescuová (4-Rum.) 2:6, 7:6 (5), 6:1