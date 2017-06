Ide nám o všetko, zhodnotil Petro. Slováci potrebujú zdolať Rusko

Porada slovenskej hádzanárskej reprezentácie pred začiatkom tréningu pred stredajším kvalifikačným zápasom o postup na ME 2018 Slovensko - Rusko v Bratislave v pondelok 12. júna 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kvalifikácia ME 2018 - 6. skupina (streda 14. júna):



Bratislava, 20.00 h



Slovensko - Rusko



rozhodujú: Dinu, Din (obaja Rum.)



Nikšič, 20.00 h:



Čierna Hora - Švédsko







Tabuľka 6. skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 111:80 8*



2. Čierna Hora 4 1 2 1 103:117 4



3. SLOVENSKO 4 0 2 2 105:110 2



4. Rusko 4 0 2 2 97:109 2



(*- istý postup na ME)







zostávajúci program 6. skupiny:



sobota 17. júna:



Moskva, 14.00 h



Rusko - Čierna Hora



Lidköping, 17.15 h



Švédsko - Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - S imperatívom víťazstva nastúpia slovenskí hádzanári v stredu o 20.00 h v Bratislave proti Rusku v kvalifikácii ME 2018. V prípade svojho premiérového triumfu v 6. skupine sa majú šancu v tabuľke bodovo dotiahnuť na druhú Čiernu Horu, ktorá hrá v rovnakom čase doma proti už istému postupujúcemu Švédsku. Na šampionát do Chorvátska si miestenku vybojujú prvé dva tímy.Slováci sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu predstavia v rámci reprezentačného dvojzápasu, ktorého prvým dielom bude od 18.00 h odveta barážového súboja žien o postup na medzi SR a Maďarskom (prvý zápas 19:28). Podľa aktuálneho predpredaja by mal padnúť domáci divácky rekord na hádzanej, ktorý zatiaľ drží zápas Slovákov s Čiernou Horou v júni 2011. Vtedy do košickej Steel arény prišlo 8111 fanúšikov.uviedol tréner Martin Lipták. Rusom síce budú v Bratislave chýbať opory Sergej Gorbok a Timur Dibirov, slovenský kouč ale pozná silu súpera:Slovenský tím momentálne figuruje v tabuľke na treťom mieste s dvoma bodmi za remízy v Rusku a doma s Čiernou Horou a tak musí myslieť iba na víťazstvo.povedal pivot Andrej Petro.Kapitán Radoslav Antl si na novembrový duel v Moskve (31:31) spomína s úsmevom:Po dueli s Ruskom čaká ešte Slovákov kvalifikačná derniéra na palubovke jasného lídra skupiny Švédska (v sobotu 17. júna v Lidköpingu).