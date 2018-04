Identita rozkúskovanej ženy v Neziderskom jazere zatiaľ nie je známa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Eisenstadt 17. apríla (TASR) - Rakúski vyšetrovatelia pokračujú intenzívne v úsilí objasniť identitu mŕtvej ženy, ktorej rozkúskované telo našli v ostatných dňoch vo vodách Neziderského jazera, rozprestierajúceho sa po oboch stranách rakúsko-maďarskej štátnej hranice. Pokračuje aj pátranie po ďalších telesných pozostatkoch, zatiaľ bez ďalšieho objavu, potvrdila v utorok popoludní pre tlačovú agentúru APA hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte Verena Strnadová.Podľa tejto inštitúcie nie sú k dispozícii ešte ani výsledky súdnej pitvy, ani testov DNA, takže k špekuláciám o možnej identite zosnulej sa zatiaľ nemožno vyjadriť.Na oboch stranách hranice sa však spomínajú prípady dvoch nezvestných žien z Maďarska.Jednou je Fanni N., atraktívna mladá žena známa z reality šou a reklamy, ktorá je nezvestná od novembra 2017, druhou bývalá manželka istého mäsiara z obce Darnózseli v pohraničnej Rábsko-mošonsko-šopronskej župe Judit K., ktorá zmizla bez stopy ešte v máji 2014 v deň, keď uzavrela svoje štúdio liečebnej gymnastiky, a viac ju nikto nevidel. Z fyzickej likvidácie a zmiznutia tela druhej zo žien podozrievali jej manžela.Vyplýva to z informácií internetových vydaní maďarských bulvárnych médií, ako napríklad Blikk alebo Bors.Zatiaľ nezodpovedanou otázkou zostáva aj to, či nájdené časti tela boli uchovávané v mrazničke a či boli oddelené brúskou.vyhlásil v pondelok Roland Koch z eisenstadtskej prokuratúry.Ako zdôraznila v utorok hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte, v tomto štádiu vyšetrovania by bolo čisto špekulatívne hovoriť o tom, o koho môže ísť v prípade zosnulej, na tom sa rakúska prokuratúra nemieni podieľať.Neziderské jazero, ktoré sa rozprestiera v rakúsko-maďarskom pohraničí, je popri Balatone jediným stepným jazerom na starom kontinente. Jeho rakúska časť je považovaná za najväčšie jazero alpskej republiky.Obľúbená turistická destinácia, ku ktorej to nie je ďaleko ani z Bratislavy, je obklopená pásmom trstiny, charakterizovaná relatívne plytkou vodou a veterným podnebím. Tamojšia fauna a flóra sú súčasťou dvoch národných parkov, na rakúskej i maďarskej strane. Jazero je od roku 2001 súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.