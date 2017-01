IDH: Holjenčík sa stal pánom energetiky vďaka vhodne prepísanému zákon

Jozef Holjenčík Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík je takmer neobmedzeným pánom slovenskej energetiky. Kým nenarazí na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a jeho politické záujmy, na energetickom trhu sa hrá podľa nôt, ktoré napísal on. Uviedol to predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej.Holjenčíkov rukopis podľa Mateja nesie aj zákon, ktorým sa riadi on sám, či úrad, ktorému šéfuje. Aj preto môže Jozef Holjenčík dlhé roky trh s energiami bez problémov ovládať. Na úrade totiž kontroluje sám seba a za svoje rozhodnutia de facto nenesie žiadnu zodpovednosť.Jozef Holjenčík podľa predsedu správnej rady IDH šéfoval ÚRSO už za prvej vlády Roberta Fica a už v tom období bol energetikmi považovaný za samozvaného vládcu celého trhu. K ohrozeniu jeho pozície prišlo po nástupe kabinetu Ivety Radičovej, kedy Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo nový balík energetických zákonov. Holjenčík tieto zákony kritizoval, nepáčilo sa mu, že by regulačný úrad mal prísť o časť svojich právomocí.vyhlásil podľa Mateja Holjenčík na konferencii Energofutura 2011. V tej dobe už bolo jasné, že Radičovej vláda čoskoro skončí, keďže ešte v októbri 2011 nezískala dôveru v parlamentnom hlasovaní spojenom s otázkou zriadenia eurovalu. Kvôli tomu už nový balík zákonov nestihol prejsť cez Národnú radu SR a dostať sa do praxe.Holjenčík podľa Mateja situáciu využil vo svoj prospech.upozornil Matej.V novej verzii zákona už podľa neho bolo, že predsedu ÚRSO menuje a odvoláva prezident na návrh vlády.podčiarkol Matej.Návrh zákona z obdobia Radičovej vlády počítal podľa Mateja aj s tým, že predseda ÚRSO nemôže byť zároveň členom regulačnej rady úradu. V novej verzii zákona sa však už objavilo ustanovenie, že. Niekto by mohol povedať, že je to dobrý nápad, ušetrí sa aspoň jedna zbytočná úradnícka funkcia.doplnil predseda správnej rady IDH. Okrem toho, zmena zákona Holjenčíkovi zabezpečila, že môže úradu šéfovať ďalšie dve šesťročné funkčné obdobia.