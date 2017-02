IDH: Štát by sa mal vzdať predaja elektriny a ovládnuť jej distribúciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 14. februára (TASR) - Štát by sa mal vzdať predaja elektriny a ovládnuť jej distribúciu. Uviedol to predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej.Vytvorenie holdingu, v rámci ktorého by sa štát snažil získať čo najviac vplyvu v energofirmách, by podľa neho nebolo šťastným krokom. Ešte viac by sa totiž zvýšila spolitizovanosť celého trhu, ktorou Slovensko trpí už teraz.podčiarkol.Na druhej strane by podľa Mateja štát mal získať 100 % v distribučných spoločnostiach (Západoslovenská distribučná, a. s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s.). Tie by mal následne zlúčiť do jednej spoločnosti, ktorá by tak kontrolovala distribúciu elektriny na celom Slovensku. Vlastníckym oddelením distribúcie a predaja by bola splnená aj dlhoročná požiadavka EÚ, ktorá takýto krok požaduje v rámci tzv. tretieho energetického balíčka.dodal Matej.