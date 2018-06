IDS BK by sa mal v budúcnosti rozšíriť aj do Trnavského kraja

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. júna (TASR) – Integrovaný dopravný systém, ktorý v súčasnosti funguje na území Bratislavského kraja (IDS BK), by sa mohol v budúcnosti rozšíriť do Trnavského kraja. Preukázať to má štúdia realizovateľnosti, ktorá má vzniknúť v rámci projektu SubNodes. Zapojená do neho je od septembra 2017 aj Bratislavská integrovaná doprava (BID).uviedol pre TASR Stanislav Styan, referent na oddelení dopravného plánovania BID.Realizácia týchto aktivít je v súčasnosti zo strany BID zatiaľ na začiatku. BID v tejto súvislosti komunikuje s Trnavským samosprávnym krajom (TSK), mestom Trnava i rezortom dopravy. Podľa predbežných odhadov by mohla byť štúdia realizovateľnosti predstavená v druhej polovici roku 2019.Akousi prvou lastovičkou však má byť integrácia vlakov medzi Bratislavou a Trnavou. V praxi to bude znamenať rozšírenie IDS BK od železničnej stanice Báhoň po železničnú stanicu Trnava. Celá táto trať by mohla byť do systému zapojená v prvom polroku budúceho roka, presný termín zatiaľ nie je známy.doplnil Styan s tým, že sa predbežne uvažuje s integráciou osobných vlakov a zrýchlených regionálnych vlakov.V praxi to teda bude predstavovať možnosť využitia tarify IDS BK aj na novom území. Výhodná bude predovšetkým pre cestujúcich, ktorí využívajú kombináciu vlaku a bratislavskej MHD, prípadne prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji.podotkol Styan.Projekt SubNodes sa realizuje v rámci európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020. BID je jedným z deviatich projektových partnerov zo šiestich krajín EÚ. Vedúcim partnerom a koordinátorom projektu je durínske ministerstvo infraštruktúry a poľnohospodárstva. Okrem Nemecka a Slovenska sú zapojení projektoví partneri z Českej republiky, Poľska, Slovinska a Talianska.Cieľom projektu je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. Projekt sa oficiálne spustil 1. septembra 2017 a jeho ukončenie je naplánované na 31. augusta 2020.V rámci projektu SubNodes by sa mala stihnúť len zintegrovať železničná trať do Trnavy a vypracovať štúdia uskutočniteľnosti zavádzania IDS do Trnavského kraja.dodal Styan.