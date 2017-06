IFO: Na brexit doplatí Londýn v každom prípade viac než Berlín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. júna (TASR) - Škody spôsobené odchodom Veľkej Británie z Európskej únie budú pre Londýn väčšie než pre Nemecko. Uvádza to štúdia mníchovského ekonomického ústavu ifo. Objednalo si ju spolkové ministerstvo hospodárstva.Experti ústavu zistili, že dlhodobý pokles tempa rastu nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne len 0,2 %.uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnili v piatok (2.6.) Pokles tempa vzostupu britskej ekonomiky dosiahne 1,7 %. Ak sa však obe strany dohodnú na rozsiahlej a ambicióznej zóne voľného obchodu, britský HDP klesne o 0,6 % a nemecký len o 0,1 %.Aj v prípade najhoršieho variantu rozchodu EÚ s Britániou ho Nemecko dokáže zvládnuť. Podľa spolkovej ministerky hospodárstva Brigitte Zypriesovej to potvrdzujú aj súčasné rámcové politicko- ekonomické podmienky a priaznivé vyhliadky nemeckej konjunktúry. Ministerka však upozornila na to, že sa všetkým odvetviam nemusia zachovať výborné rastové podmienky. Najviac by sa mohli zhoršiť pre farmaceutický, automobilový a strojársky priemysel. Ich vývoz do Británie by mohlo ovplyvniť zavedenie ciel.Iné odvetvia nemeckej ekonomiky by dostali brexitom rastové podnety. Malo by dôjsť k posilneniu finančného sektora. Avšak rozvoj ďalších odvetví by nebol búrlivý, ale skromný.Experti ifo hovoria o prínose 0,7 %.Britská premiérka Theresa Mayová spájala posilnenie svojej pozície voči EÚ výrazným víťazstvom v parlamentných voľbách, ktoré budú 8. júna. Prieskumy naznačujú, že sa jej Konzervatívna strana namiesto drvivého víťazstva môže dostať do situácie, že nezíska v Dolnej snemovni väčšinu a nedokáže vytvoriť jednofarebnú vládu.Prieskumy predvolebných preferencií v posledných 18 mesiacoch však niekoľkokrát zlyhali. Aká bude pravda v Spojenom kráľovstve, to prinesie štvrtok budúceho týždňa. Spoznáme ju po zatvorení volebných miestností a sčítaní hlasov voličov.