Ifo: Prípadné clá na dovoz áut do USA tvrdo zasiahnu Nemecko

Mníchov 24. mája (TASR) - Prípadné nové clá na dovoz áut do USA môžu podľa štúdie mníchovského inštitútu Ifo mimoriadne tvrdo zasiahnuť Nemecko.Hrubý domáci produkt (HDP) by bol približne o 5 miliárd eur nižší než bez nových obchodných bariér, uviedol expert Ifo na zahraničný obchod Gabriel Felbermayr. To zodpovedá 0,16 % nemeckého HDP.Šéf nemeckej priemyselnej a obchodnej komory DIHK Eric Schweitzer odhadol straty na vyše 6 miliárd eur ročne.Americký prezident Donald Trump pohrozil v obchodnom spore s Európskou úniou (EÚ) a ďalšími veľkými ekonomikami clom na dovoz áut. Poveril ministerstvo obchodu, aby preskúmalo, či dovoz áut a autokomponentov neohrozuje národnú bezpečnosť. Hodnota importu áut a súčiastok do Spojených štátov podľa Ifo v roku 2017 dosiahla 360 miliárd USD (307,48 miliardy eur).