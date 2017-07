IFO: Zákaz áut so spaľovacími motormi by ohrozil veľa pracovných miest

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. júla (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút Ifo rovnako ako nemecký automobilový priemysel varujú pred potenciálnym zákazom áut so spaľovacími motormi. Takýto zákaz nie je správnou cestou k dosiahnutiu cieľov v oblasti ochrany klímy, uviedol šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest.Takýto zákaz by ohrozil asi 620.000 pracovných miest v Nemecku, ktoré priamo alebo nepriamo závisia od výroby áut s benzínovými alebo dieselovými motormi, uvádza sa v štúdii, ktorú zrealizoval inštitút Ifo na objednávku zväzu automobilového priemyslu VDA. Zákaz spaľovacích motorov by tiež ohrozil 13 % z tvorby hodnôt v rámci produkcie odvetvia, čo zodpovedá približne 48 miliardám eur.O zákaze registrácií nových áut so spaľovacími motormi sa diskutuje vo viacerých európskych mestách. V Nemecku požadujú Zelení, aby sa od roku 2030 mohli ako nové registrovať už len bezemisné vozidlá. Podľa šéfa VDA Matthiasa Wissmanna nemajú takéto termíny ekonomický zmysel a strategicky sú nerozumné.Prechod k predaju áut s nulovými emisiami by priamo ohrozil 436.000 miest v oblasti výroby a zvyšok ohrozených miest by sa týkal pridružených odvetví, ako sú dodávatelia, uviedol inštitút Ifo.