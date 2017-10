Igor M.: Obžalobu som očakával, prokuratúru ovláda Fico a Kaliňák

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 5. októbra (TASR) – Premiér Robert Fico s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (obaja Smer-SD) priamo ovládajú políciu aj prokuratúru, takže podanie obžaloby očakával. Pre TASR to v reakcii na podanú obžalobu z ohovárania v prípade údajného účtu na Belize povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Igor M. (OĽaNO).„Najprv zverili vyšetrovanie svojmu dvornému vyšetrovateľovi na NAKA, ktorý štandardne šikanuje opozičných politikov a kauzy koaličných zametá pod koberec. Po tom, ako uzavrel vyšetrovanie, mu môj dozorujúci prokurátor zmietol jeho snahu obviniť ma zo stola,“ uviedol Igor M.Potom podľa neho „vstúpil do deja priateľ Roberta Fica“, prokurátor Generálnej prokuratúry SR Peter Šufliarsky, ktorý podľa Igora M. „zakázal môjmu dozorujúcemu prokurátorovi vlastný názor a prikázal mu osvojiť si jeho.“ Vtedy bolo podľa poslanca zrejmé, že obžaloba bude podaná a skončí na súde.„Zároveň je veľmi zaujímavé, že do dnešného dňa Národná kriminálna agentúra (NAKA) ani generálna prokuratúra neurobili ani jeden jediný krok na preverenie, či Robert Fico vlastní na Belize schránkovú firmu so 700 miliónmi eur na účte,“ doplnil Igor M.Národnej kriminálnej agentúre podľa neho stačilo, že si Fico z Belize zabezpečil papier, že na Belize nemá žiadnu firmu a účet vedený na jeho meno. „To je, samozrejme, blud, lebo žiadny vlastník schránkovej firmy nemá schránkovú firmu a jej účet vedený na svoje meno, ale meno bieleho koňa. Presne takto vyzerá boj proti korupcii v réžii Roberta Fica,“ dodal poslanec.Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave dnes na otázku TASR uviedla, že prokurátor podal dňa 14.09.2017 obžalobu na obvineného Igora M. na Okresný súd Bratislava I pre prečin ohovárania.Prípad sa týka výrokov Igora M. o Ficovi ešte v roku 2015, kedy Igor M. tvrdil, že Fico s manželkou si ešte v roku 2008 mali založiť schránkovú firmu v Belize. Na dvoch účtoch tejto firmy malo byť 674 miliónov dolárov. Obvinený mal vychádzať z anonymných informácií.Premiér Fico označil tieto vyhlásenia za hlúposti.