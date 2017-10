Igor M. považuje obžalobu za šikanu a trest za to, že hľadá pravdu

Na snímke Igor M. a Daniel Lipšic. Foto: Printscreen Tablet. TV Foto: Printscreen Tablet. TV

Bratislava 5. októbra (TASR) – Táto obžaloba nie je o mne, je to zdvihnutý prst všetkým ľuďom na Slovensku. Vyhlásil to dnes poslanec Igor M. (OĽaNO), ktorého prokurátor navrhol obžalovať pre ohováranie premiéra Roberta Fica (Smer-SD).Líder opozičného hnutia na tlačovej konferencii v parlamente uviedol, že obžaloba ho neprekvapila.kritizoval s tým, že ak ho takýtonakoniec odsúdi, je pripravený nastúpiť na výkon trestu.vyhlásil.Poslanec deklaroval, že aj dnes by konal rovnako a zverejnil by anonymné informácie týkajúce sa premiéra Fica a jeho manželky, pričom by to znovu považoval za svoju občiansku povinnosť. Tiež necíti potrebu sa premiérovi a jeho manželke ospravedlniť. Vyhlásil, že obžaloba ho nezastraší a neodradí od ďalšieho pôsobenia v politike.vysvetlil.Igor M. kritizoval, že orgány činné v trestnom konaní nepreverili informácie z anonymu, ani doklady, ktoré im predložil a uspokojili sa s potvrdením úradov z Belize, že premiér nemal v Belize firmu ani účet na svoje meno.argumentoval.Právny zástupca poslanca Daniel Lipšic vníma ako najväčší problém stíhania poslanca Igora M. fakt, že orgány činné v trestnom konaní majú úplne iné pravidlá pre jeho klienta a pre samotného premiéra. Pripomenul výroky Fica na adresu bývalej premiérky Ivety Radičovej, že je podozrivá z korupcie, alebo výroky na adresu súčasného prezidenta Andreja Kisku, že sa dopustil daňových podvodov.domnieva sa Lipšic.uviedol.Lipšic zároveň kritizoval, akým spôsobom bolo vedené vyšetrovanie, najmä to, že po tom, ako dozorujúci prokurátor zrušil obvinenie Igora M., do prípadu zasiahol námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky. Lipšic upozornil, že sa tak stalo okamžite po ich tlačovej konferencii 14. decembra 2016, keď bol spis do dvoch hodín expedovaný na krajskú prokuratúru. „skonštatoval.reagoval na slová Igora M. a Lipšica samotný námestník GP pre trestný úsek Šufliarsky. Títo politici podľa neho „Premiér Robert Fico reagoval na informáciu o obžalobe Igora M. vysvetlením, že on osobne nikdy nekomentoval rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, ani to nebude robiť.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii na Úrade vlády.Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu v lete tohto roka a navrhla poslanca obžalovať. S informáciou o Ficovi vyrukoval Igor M. v polovici augusta 2015 najprv na sociálnej sieti, potom aj na tlačovej besede. Mal pritom vychádzať z anonymných informácií, ktoré si našiel v poštovej schránke.Podľa anonymu si mal Fico s manželkou v roku 2008 založiť schránkovú firmu v Belize. Na jej dvoch účtoch malo byť 674 miliónov dolárov. Premiér označil tieto vyhlásenia za hlúposti. Polícia ich preverovala cez finančnú spravodajskú jednotku v Belize. Tá uviedla, že Fico a jeho manželka nemajú ani v minulosti nemali žiadne osobné alebo podnikateľské účty alebo iné finančné produkty vedené vo finančných inštitúciách v Belize.