Igor Matovič prestane chodiť do parlamentu, tvrdí, že sa mu vyhrážali

Na archívnej snímke poslanec za OĽaNO-NOVA Igor Matovič stojí za rečníckym pultom. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. mája (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR a líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič nebude viac chodiť na zasadania parlamentu. Oznámil to dnes na brífingu pred NR SR. Rozhodol sa tak po minulotýždňovom incidente, keď sa mu pri prechádzke so psom vyhrážal fyzickou likvidáciou neznámy muž. Matovič si myslí, že za tým môže byť predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).Opozičný poslanec si svoj mandát nechá, ráta však s tým, že pre neúčasť na parlamentných schôdzach príde o plat. Svoje rozhodnutie, ktoré podľa svojich slov s nikým nekonzultoval, zdôvodňuje tým, že sa nemôže Dankovi pozerať do očí. Na brífingu ho viackrát označil za neliečeného psychopata. Tvrdí, že svojich voličov týmto krokom nezrádza, do parlamentu chce naďalej chodiť ako "slobodný človek".