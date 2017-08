Igora T. z Novej Bane stíhaného pre zločin vraždy vzali do väzby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Banská Bystrica v utorok (29.8.) rozhodol o vzatí do väzby obvineného Igora T. z Novej Bane stíhaného pre zločin vraždy a to pre dôvodnú obavu, že bude pokračovať v trestnej činnosti.informovala zastupujúca hovorkyňa Krajského súdu Banská Bystrica Alena Sigetyová.Igor T. v sobotu (26.8.) v Novej Bani kuchynským nožom dobodal 41-ročnú manželku Ľubicu T. sediacu v policajnom aute. Tá v zdravotníckom zariadení zraneniam podľahla. Ako ešte v pondelok (28.8.) informoval krajský policajný riaditeľ Štefan Šurka, útočník bol pod vplyvom alkoholu. Motívom bola pravdepodobne žiarlivosť, keďže poškodená chcela ukončiť vzťah a on ju upodozrieval z nevery.