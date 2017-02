IISS: Západ ohrozuje rastúca vojenská aktivita Číny a Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. februára (TASR) - Rastúca vojenská aktivita Číny a Ruska predstavuje čoraz väčšiu hrozbu pre západné mocnosti. Uvádza sa to vo správe, ktorú dnes zverejnil Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) so sídlom v Londýne.Vo výročnej správe venovanej vojenskej situácii vo svete sa píše, že analytici zaznamenalizvýšenie vojenských aktivít Číny vo vzduchu, na mori aj v rámci raketových síl. Čínske zbraňové systémy sú pritom čoraz sofistikovanejšie, uvádza sa v dokumente IISS.Autori správy upriamili pozornosť aj na súčasné Rusko, ktoré podľa nich kladie veľký dôraz na predvádzanie svojej vojenskej sily, pričom neváha pripomínať aj svoj rozsiahly jadrový arzenál. Podľa IISS si to vyžaduje ráznu reakciu zo strany NATO.Okrem iného sa v správe tiež uvádza, že Británia nesplnila svoj záväzok voči NATO minúť v roku 2016 na obranu najmenej dve percentá zo svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Niektorí britskí predstavitelia i ďalší analytici to však popierajú.