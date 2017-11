IKEA a IKEA Foundation vyzývajú všetkých, aby sa viac hrali, a viac si tak užívali každodenný život.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Už druhý ročník Kampane IKEA za dobrú vec podporuje právo detí na hru. Podľa IKEA Foundation je na celom svete veľmi veľa detí, ktoré nemajú bezpečné miesto na hranie a rozvoj. IKEA Foundation venuje 45 miliónov eur organizáciám Handicap International, Save the Children, Special Olympics, Room to Read, UNICEF a War Child na pomoc najviac zraniteľným skupinám detí, aby sa mohli bezpečne hrať a rozvíjať.„Každé dieťa má právo na hru. Stimulácia hrou je dôležitou súčasťou vývinu detského mozgu a významná je aj pre celkovú emocionálnu pohodu dieťaťa,‟ povedal. „Na celom svete je, žiaľ, veľa miest, kde deti žijú v takých katastrofálnych podmienkach, ktoré im nedovolia byť jednoducho deťmi. Kampaňou Poďme sa hrať a zmeníme svet! chceme zmierniť problémy, ktorými trpia najzraniteľnejšie skupiny detí na svete, aby sa mohli viac hrať a rozvíjať. A pritom chceme pomôcť pri budovaní celosvetového hnutia v prospech hrania.‟Dôležitou súčasťou kampane Poďme sa hrať a zmeníme svet! je tiež kolekcia plyšových hračiek SAGOSKATT, ktorá vznikla na základe návrhov od detí pre deti. Z tisícov detských kresieb vybrala IKEA 10 víťazných a vyrobila podľa nich skutočné hračky. Tento rok sa IKEA rozhodla venovať tržby z predaja plyšových hračiek z kolekcie SAGOSKATT miestnym organizáciám, ktoré pomáhajú deťom. „Pre nás je to vynikajúca príležitosť nadviazať spoluprácu s partnermi v našom okolí a ešte viac sa v tejto oblasti angažovať a využiť možnosť podpory lokálnych projektov,‟ hovoríV máji 2018 IKEA Bratislava oznámi, ktorú z miestnych organizácií podporí.Súťažbude pokračovať aj tento rok. Svoje návrhy hračiek môžu prísť vytvoriť deti aj do obchodného domu IKEA v Bratislavev čase od 14.00 do 18.00 h. aod 9.00 do 18.00 h. Víťazné návrhy a mená ich malých dizajnérov budú zverejnené v marci 2018. Nové hračky budú potom v predaji pred Vianocami 2018 opäť pod označením SAGOSKATT.style="text-decoration: underline">IKEA a IKEA Foundation vyzývajú všetkých, aby sa viac hrali, a viac si tak užívali každodenný život. © SITA Všetky práva vyhradené.