IKEA Bratislava získala ocenenie Mastercard Obchodník roka s nábytkom a bytovými doplnkami.

Súťaž Mastercard Obchodník roka oceňuje tých najlepších obchodníkov v určených kategóriách maloobchodu a súčasne pomáha spotrebiteľom v orientácii na trhu. Víťazi sú vyberaní na základe reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky.„Získať cenu Mastercard Obchodník roka v kategórii Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami už po piatykrát je na jednej strane úžasné a ďakujem za to najmä svojim kolegom a našim zákazníkom. Na druhej strane je to pre nás záväzok a výzva, aby sme v našom úsilí nepoľavili a nebrali to ako samozrejmosť,” hovorí Richard Citnár.Záujem o bytové zariadenie je stále na vzostupe, preto sa IKEA snaží ponúkať kvalitný a atraktívny sortiment za prijateľné ceny. Cieľom IKEA je neustále zlepšovať kvalitu služieb a zvýšiť dostupnosť výrobkov a riešení pre čo najviac zákazníkov na celom Slovensku. V minulom roku predstavila IKEA viac ako 2 500 nových výrobkov, celý sortiment tvorí takmer 9 500 výrobkov, a priniesla tiež špeciálne limitované kolekcie a spolupráce s celosvetovo uznávanými dizajnérmi.