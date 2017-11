IKEA dáva nábytku druhý život

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Po úspešnom spustení v Českej republike spustila IKEA Bratislava novú službu s názvom Druhý život nábytku aj na Slovensku. Nábytok IKEA, ktorý by inak skončil nevyužitý, tak dostane druhú šancu a predĺži tým svoju životnosť. „Dlhodobo sa snažíme využívať odpad ako nový zdroj surovín, vyhľadávať a využívať nové zdroje materiálov tak, aby sme pri tom chránili prírodné zdroje a boli šetrní k životnému prostrediu aj k ľuďom," približuje stratégiu Roman Bojko, manažér pre udržateľný rozvoj IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Služba Druhý život nábytku je jedným z krokov, ktoré podnikáme, aby sme predchádzali vzniku odpadu."Zákazníci môžu svoj nevyužívaný alebo nepotrebný nábytok ponúknuť prostredníctvom webovej stránky www.druhyzivotnabytku.sk , kde nahrajú fotografie a popis výrobku. Pracovníci IKEA následne na základe svojich dlhoročných skúseností s predajom nábytku navrhnú cenu, za ktorú budú nábytok ponúkať v kútiku so zľavneným tovarom priamo v obchodnom dome. Za nábytok dostane zákazník refundačnú kartu s čiastkou vo výške predajnej ceny nábytku, ktorú môže využiť pri nákupe nového tovaru v obchodnom dome IKEA. O samotný predaj sa už postará obchodný dom.„Cieľom služby nie je konkurovať internetovým bazárom. Vnímame to ako servis pre našich zákazníkov, ktorí k nám chodia pravidelne nakupovať," upresňuje Roman Bojko. „Kútik so zľavneným tovarom funguje už niekoľko rokov a zákazníci si bežne odvážajú už zmontovaný nábytok, preto veríme, že služba bude fungovať."Na predaj môžu zákazníci ponúknuť len nábytok IKEA. „Našou prioritou je vždy zaistiť bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť všetkých výrobkov, ktoré v obchodnom dome predávame. Preto v súčasnej dobe vykupujeme len nábytok IKEA, pri ktorom sme toto schopní garantovať," vysvetľuje Dana Lonská, vedúca oddelenia Recovery v IKEA Bratislava, ktoré je zodpovedné za prevádzku služby Druhý život nábytku. „Na všetok nábytok, ktorý predávame v kútiku so zľavneným tovarom, poskytujeme jednoročnú záruku," dopĺňa. Záruka sa vzťahuje ako na tovar od zákazníkov, tak na všetky ostatné produkty, ktoré IKEA v kútiku ponúka.Oddelenie Recovery, ktoré ma službu na starosti, je súčasťou myšlienky cirkulárnej ekonomiky a od roku 2000 je súčasťou všetkých obchodných domov IKEA. Okrem vrátenia života nábytku od zákazníkov sa do oddelenia Recovery dostanú výrobky, ktoré zákazník vráti v poškodenom obale alebo ich reklamuje. Ďalšou cestou, ktorou sem nábytok doputuje, je priamo z obchodného domu – ako vystavený tovar, výrobky vyradené zo sortimentu, alebo výrobky, ktoré sa pri vystavení v obchodnom dome poškodili. Oddelenie Recovery dokáže opraviť a znovu uviesť do predaja až 90 % nábytku, ktorý ním prejde. Len 10 % ide na recykláciu.Okrem novej služby Druhý život nábytku, kedy nábytok ešte môže nájsť svoje využitie u niekoho iného, IKEA už niekoľko rokov ponúka službu Odvoz a ekologicky šetrná likvidácia. V rámci tejto služby si zákazník môže pri objednaní dopravy nového nábytku zaistiť odvoz a ekologickú likvidáciu svojho starého nábytku (napr. matrace, pohovky, kuchyne, atď.).