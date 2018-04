IKEA sa pripravuje na budúcnosť vo veľkých mestách

IKEA. Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ivan Majerský Foto: TASR - Ivan Majerský

Štokholm 11. apríla (TASR) - Švédska skupina IKEA, najväčší maloobchodný predajca nábytku na svete, sa pripravuje na budúcnosť vo veľkých mestách, v ktorých budú ľudia zápasiť s priestorom aj peniazmi.Švédsky nábytkový gigant preto upúšťa od svojho zvyku plánovať päť až desať rokov dopredu a stanovil si nový trojročný prístup, aby udržal krok s rýchlo sa transformujúcou spoločnosťou.Táto stratégia pomôže IKEA udržať krok s urbanizáciou a so svetom, v ktorom ľudia žijú v malých priestoroch, majúa málo času, vyhlásil výkonný riaditeľ Jesper Brodin. Výskumy spoločnosti ukazujú, že do roku 2030 bude približne 60 % svetovej populácie žiť vo veľkých mestách. To je dvojnásobne viac ako v súčasnosti.IKEA preto prechádza na trojročné obchodné ciele a zároveň čiastočne zmení aj prístup k zákazníkom.Spoločnosť je uprostred transformácie. Umiestňuje viac obchodov v mestských centrách, aby dokázala lepšie osloviť zákazníkov. Otvorila tiež viac ako tucet malých showroomov, aby bola bližšie ku klientom v danej lokalite a mohla lepšie vyhovieť ich potrebám.Brodin uviedol, že stratégiou spoločnosti je osloviť ľudí priamo v ich obývacej izbe prostredníctvom on-line ponuky a zlepšením služieb spojených s dodaním tovaru domov. Veľké sklady zostanú, ale pribudnúpovedal.Zdôraznil však, že IKEA sa vo všeobecnosti nevzdásvojho zakladateľa Ingvara Kamprada, ktorý v januári zomrel, nízkymi nákladmi.Podľa Brodina má spoločnosť finančný plán na to všetko, vrátane investícií do nižších cien produktov. Dodal, že práve tie boli pre švédsku firmu vždy prioritou.