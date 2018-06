IKEA špeciálne pre mačky a psy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Približne polovica slovenských domácností má domáceho miláčika*. Určite budete súhlasiť, že domáce zvieratká nám dávajú veľa: od vrtenia chvostom, ktoré nás každý deň doma privíta, cez milú a hravú spoločnosť na pohovke, až po bezpodmienečnú lásku. Spoločnosť IKEA sa preto rozhodla, že nastal čas im to oplatiť a poverila dizajnérku Inmu Bermudez, aby sa podieľala na vytvorení kolekcie, ktorá má pomáhať vo všetkých aspektoch života s mačkami a psíkmi. Inma objasňuje: „Všetky domáce zvieratká sú silné osobnosti, no minimálne 5 vecí majú všetky spoločné: milujú spánok, jedlo, hru a pohyb, a tiež aj nás. Preto sme sa pri vytváraní nášho nábytku zamerali práve na týchto 5 činností."Odhliadnuc od toho, že nová kolekcia je udržateľná a cenovo dostupná, výrobky LURVIG sa dobre kombinujú aj s iným nábytkom z ponuky IKEA, napríklad postieľka pre mačky, ktorá sa vojde do police KALLAX, alebo rozkladacia posteľ, ktorá vyzerá presne ako mini pohovka KLIPPAN. Inma dodáva: "Ja sama bývam s tromi psami, a vždy mi chýbali pekné výrobky pre zvieratá, ktoré sú cenovo dostupné. Ako psičkárka som hrdá na to, že som bola súčasťou tohto projektu. Veľmi by ma potešilo, ak by naše výrobky inšpirovali ľudí, aby strávili viac času so svojimi domácimi miláčikmi."IKEA vytvorila rad produktov, ktoré sú pre zvieratá to pravé orechové. Patria k nim výsuvné vodítka, mäkké prikrývky a vankúše, misy na pomalšie jedenie, ale aj nábytok. V kolekcii nájdete výrobky, ktoré poslúžia mačkám aj psom, ale aj také, ktoré boli špeciálne vyvinuté len pre mačky alebo len pre psov.Posteľ pre mačku aj psa LURVIG môže váš domáci miláčik využiť v zloženom stave, viac miesta na spanie vytvoríte rýchlo a jednoducho rozložením sedadla. Poťah sa dá zvliecť a prať v práčke, takže posteľ ľahko udržíte čistú.Pelech LURVIG pre psov a mačky môžete použiť dvomi rôznymi spôsobmi: s vyvýšenými bočnými stranami – v útulnejšej verzii, alebo ho môžete otočiť a vášmu domácemu miláčikovi tak poskytnete dobrý výhľad na všetky strany. Doplňte ho o vankúš a bude mať úplné pohodlie.Podložka pod misu LURVIG chráni podlahu pred poškriabaním a vďaka jej textúre sa po nej miska s krmivom nešmýka. Vyvýšené okraje zamedzia rozlievaniu vody na podlahu.Vankúš LURVIG si obľúbia psy aj mačky. Dá sa použiť samostatne alebo ním doplníte pelech LURVIG. Tkanina je vode odolná a nelepia sa na ňu chlpy. Môžete v ňom nechať pôvodnú výplň, alebo ho naplniť starým použitým oblečením, dekami či uterákmi. Takto získa domáce zvieratko pohodlný vankúš, v ktorom sa cíti bezpečne, a ktorý vonia známymi vôňami.Mačky sú vo všeobecnosti dobré v regulácii príjmu potravy, no veľa psov má tendenciu prejedať sa. Preto v sérii LURVIG nájdete aj misu na pomalé kŕmenie, ktorá je v strede vyvýšená. Váš pes tak nebude môcť jesť príliš rýchlo. Vďaka protišmykovému materiálu na spodnej strane sa misa nešmýka po podlahe a výrez na spodnej hrane uľahčuje uchopenie.Keď do loptičky LURVIG ukryjete malú pochúťku, psík sa trochu ponamáha, kým sa dostane k svojej odmene, a ešte ho to bude aj baviť. Vďaka nerovnému povrchu sa bude loptička psovi dobre hrýzť a nosiť. Nerovný povrch lopty tiež prispieva k čisteniu chrupu vášho chlpáča.S touto hračkou LURVIG sa spolu s vašou mačkou nielen dobre zabavíte, zároveň si precvičí svoje reflexy a prirodzené lovecké inštinkty. Dĺžka tyče aj lanka zabezpečuje, že vaše prsty budú od ostrých pazúrikov dostatočne ďaleko.Každá mačka je jedinečná, preto aj domček pre mačky LURVIG je flexibilný. Môžete naň namontovať nohy, zavesiť ho na stenu alebo zasunúť do policového dielu KALLAX. Predná strana je vyrobená zo sisalu, na ktorom si môže mačka brúsiť pazúry a dovnútra alebo navrch môžete uložiť pohodlný vankúš. Dá sa tiež použiť aj ako praktický nočný stolík. Mačka bude vnútri a vy môžete mať navrchu veci, ktoré chcete mať poruke. Vďaka malému vstupnému otvoru sa bude vaša mačka cítiť v domčeku v bezpečí.Toaleta pre mačky LURVIG má vyvýšené okraje, vďaka čomu sa podstielka nevysýpa na podlahu. Oválny tvar zase umožňuje dobrú manipuláciu s lopatkou. Lopatka je perforovaná, preto čistá podstielka prepadne späť. Pri čistení toalety tak odstránite len zlepené znečistené časti. Lopatku môžete zavesiť za háčik na rukoväti na okraj toalety.