IKEA spustila na Slovensku službu Nákup on-line

Bratislava, 16. február 2017 – Od dnešného dňa môžu zákazníci IKEA na Slovensku nakupovať aj online. Po úspešnom uvedení služby "Klikni a vyzdvihni" a "Klikni a dovezieme" v Českej republike v septembri minulého roka spoločnosť implementuje službu s názvom Nákup on-line aj u nás. Zákazníci na celom Slovensku si teraz môžu vybrať, zaplatiť a objednať dopravu bytového zariadenia IKEA na stránke www.IKEA.sk Spoločnosť IKEA Bratislava týmto krokom spúšťa predaj svojich výrobkov a bytového zariadenia prostredníctvom nového predajného kanála. "Víziou IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Naši zákazníci sa dlhodobo a veľmi silne dožadovali možnosti nakúpiť výrobky IKEA prostredníctvom internetu, a preto sme radi, že im od dnes môžeme ponúknuť službu Nákup on-line. Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu našich služieb a práve prostredníctvom nákupu on-line výrazným spôsobom zvýšime dostupnosť našich výrobkov a riešení pre čo najviac zákazníkov na celom Slovensku," hovorí Marek Feltl, generálny riaditeľ IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.Zákazníci sa môžu v rámci nákupu on-line rozhodnúť, aké z ponúkaných služieb a možností využijú. Na www.IKEA.sk si vyberú tovar, vložia ho do nákupného zoznamu a následne sa rozhodnú, či si tovar vyzdvihnú priamo v obchodnom dome (Klikni a vyzdvihni), alebo využijú služby dopravy (Klikni a dovezieme). Zákazník si zvolí časové okno, kedy si tovar vyzdvihne v obchodnom dome IKEA, alebo kedy mu bude tovar doručený. Ďalším krokom je platba on-line.Zákazníci si môžu vybrať prakticky z celého sortimentu niekoľko tisíc výrobkov IKEA, okrem špecifických produktov ako napr. rastliny, metrový textil či potraviny. "Naším cieľom je čo najviac celý proces nákupu zjednodušiť a zaistiť prehľadnosť ponuky našich služieb a ich cien. Ceny dopravy a ceny za vyzdvihnutie tovaru podľa nákupného zoznamu budú pre zákazníkov služby Nákupu on-line rovnaké ako pre zákazníkov, ktorí si túto službu objednajú v obchodnom dome a výška ceny bude jednotná bez ohľadu na množstvo a hmotnosť tovaru," hovorí Nina Maláková, manažérka eCommerce v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.Predstavenie služby Nákup on-line v IKEA Bratislava je dôležitým krokom pred implementáciou globálneho riešenia IKEA eCommerce. "V rámci služby Nákup on-line spracovávame a pripravujeme objednávky zákazníkov priamo v našom obchodnom dome a doručujeme ich v spolupráci s našimi lokálnymi dopravnými partnermi. V budúcnosti budú niektoré naše výrobky doručované z našich globálnych centrálnych skladov," dopĺňa Maláková.Okrem ponúkania nových služieb IKEA Bratislava neustále vylepšuje aj svoje už existujúce služby a tak sa snaží napĺňať očakávania a potreby svojich zákazníkov. Zákazníci môžu od augusta minulého roka vrátiť tovar bez udania dôvodu až do 365 dní od nákupu. Dôležité je priniesť pokladničný doklad, tovar nesmie byť poškodený, znečistený a musí spĺňať zásady hygieny. Členovia IKEA FAMILY môžu využívať aj službu elektronického dokladu. Podrobné podmienky vrátenia tovaru nájdete tu: http://bit.ly/vratenietovaru . Rovnako pri mnohých produktoch poskytuje IKEA predĺženú záruku nad rámec zákona, napr. záruku 25 rokov na kuchyne a matrace, 10 rokov na pohovky, alebo zmiešavacie batérie do kuchyne a kúpeľne. Viac informácií o zárukách na výrobky IKEA nájdete tu: http://bit.ly/2ht5qVb IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi vyrábajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je "vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí".Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom a za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má celkom 389 obchodných domov v 48 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privíta 783 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk