IKEA vydala novú správu o hraní – IKEA Play report

Poznatky Správy IKEA o hraní 2017



Návrat k retro hrám: Čím viac prenikajú do všetkého nové technológie, tým viac sa ľudia začínajú búriť a prikláňajú sa späť k nostalgických hrám svojho detstva. Túžia po jednoduchosti pri hraní – od starých stolových hier až po hru Game Boy.

Hry zapájajúce viac zmyslov: Narastá potreba viac sa do hry ponoriť a získať intenzívnejší zážitok, ktorý zasiahne viacero zmyslov súčasne.

Hry odstraňujúce hranice: Ako sa život zrýchľuje, hry čoraz viac preniknú do všetkých jeho stránok. Ľudia sa budú hrať aj na miestach, na ktorých sa to bežne neočakáva, ako napríklad na pracovisku alebo v telocvični.



IKEA sa už roky zaujíma o to, akú úlohu v našom živote zohráva hra. V roku 2009 sme položili rôzne otázky o vývine detí a hraní 10 000 rodičom a deťom v 25 krajinách. V prieskume sme pokračovali v roku 2014 a kládli rovnaké otázky ďalším 30 000 rodičom a deťom, no tentoraz sme do prieskumu zahrnuli aj tínedžerov a ich pohľad na život v domácnosti.V roku 2017 sme svet hier skúmali ďalej a zisťovali, nakoľko je hranie pre deti i dospelých dôležité. Cieľom Správy IKEA o hraní 2017 bolo zistiť, akú úlohu zohráva hra pre lepší každodenný život detí i dospelých, prípadne akú by mohla zohrávať. Skúmali sme tiež dôležitosť hrania v rôznom kontexte (napr. v domácnosti, mimo nej alebo v práci) a s rôznymi ľuďmi (napr. s rodinou, priateľmi či kolegami).Prieskumu sa zúčastnilo 300 obyvateľov Číny, Nemecka a USA. Doplnený bol návštevami domácností, 7-mesačným prieskumom v rámci online komunity a workshopmi s vývojármi výrobkov IKEA aj so spotrebiteľmi. Cieľom bolo zistiť postoje a správanie ľudí v súvislosti s hraním.Počas štúdie vytvorili jej účastníci definíciu hrania:Štúdia v rozmanitej skupine ľudí vo veku od 2 do 90 rokov pomohla identifikovaťktoré nás motivujú k hrám –a rovnako poukázala aj na ich neodmysliteľnéOdhalila tiežako je napríklad názor, že hry sú skôr len pre deti a nie pre radosť všetkých, či presvedčenie, že hravosť je spoločensky nevhodná.Postoje a príbehy jednotlivých ľudí poukázali aj na objavujúce sastyle="text-decoration: underline">IKEA vydala novú správu o hraní – IKEA Play report © SITA Všetky práva vyhradené.