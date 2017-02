Ilona Csáková: Celý môj život sa odvíja od hudby

Ilona Csáková Foto: TASR/Zuzana Čižmáriková Ilona Csáková Foto: TASR/Zuzana Čižmáriková

Bratislava 10. februára (TASR) – Známa česká speváčka Ilona Csáková (*1.10.1970, Cheb) túžila odmalička po speváckej dráhe. Začínala v detskom speváckom zbore, hrala v školskom orchestri. Svoju spevácku dráhu začala v roku 1985, keď vyhrala v Litvínove súťaž Mladá pieseň. So spolužiačkami vytvorili formáciu Alotrio a v roku 1987 s Mirkou Zajíčkovou nastúpili do skupiny Laura a její tygři.V roku 1992 sa rozhodla pre sólovú dráhu, rok nato vydala prvý sólový album Kosmopolis. V roku 1996 robila predskokanku na koncerte Tiny Turner v Prahe. Ešte v roku 1996 debutovala v českej verzii muzikálu Hair a v ankete Zlatý slávik získala druhé miesto za Luciou Bílou. Záver 90. rokov mala veľmi úspešný, za roky 1997 a 1998 bola v ankete Český slávik druhá, za rok 1999 tretia. Účinkovala v siedmich muzikáloch, najnovším je Sibyla, kráľovná zo Sáby, ktorý mal premiéru 17. marca 2016 v pražskom divadle Hybernia.Na svojom konte má desať vydaných albumov a kompilácií, zatiaľ posledným je výberovka Noc kouzelná/Best Of z roku 2013. V tomto roku pribudne ďalší, ktorý práve nahráva. Pár tvorí s manželom Radkom Vonešom, majú dvoch synov. Svoj čas delí Ilona medzi profesiu a rodinu."Celý môj život sa odvíja od hudby. Aj môj manžel ma stretol tak, že nás zoznámil jeho kamarát a muzikant Roman Horký zo skupiny Kamelot. Hudba je pre mňa radosť aj smútok, výslnie aj prepad, v podstate žijem v jednej hudobnej vibrácií. Od toho sa odvíjajú rôzne moje životné peripetie, pracovné úspechy aj neúspechy," uviedla speváčka pre TASR.