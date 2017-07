Imámovia chcú cestou po Európe protestovať proti terorizmu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 9. júla (TASR) - Imámovia z Francúzska, Belgicka, Británie či Tuniska sa v sobotu vydali z Paríža na cestu po Európe, ktorej cieľom je odsúdiť terorizmus. Chcú navštíviť miesta, ktoré boli v poslednej dobe dejiskom útokov islamistov a pripomenúť si ich obete.Asi 30 moslimských učencov a zástupcov ďalších náboženských komunít nastúpilo do autobusu na parížskom Champs-Élysées, na mieste, kde v apríli terorista zastrelil francúzskeho policajta Xaviera Jugeleho, informovala agentúra Reuters.Organizátori akcie plánujú zastávky v Berlíne a v Bruseli, teda mestách, ktoré sa v posledných dvoch rokoch tiež stali terčom teroristických útokov. V Berlíne by sa organizátori chceli stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Cestu by mal autobus zakončiť 14. júla v Nice. V ten deň uplynie presne rok od útoku, pri ktorom muž nákladným autom vrazil do davu oslavujúceho výročie dobytia Bastily a zabil 86 ľudí.povedal v Paríži pri odchode imám z mesta Drancy Hassen Chalghoumi.K útokom v Nice, Bruseli a Berlíne i k niekoľkým ďalším v Európe sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Tá násilím a terorom presadzuje svoju interpretáciu islamu a islamského práva šaría. Snaží sa ovládnuť územia na Blízkom východe a nabáda k teroristickým činom aj v Európe. Hnutie IS sa pravidelne hlási k zodpovednosti za väčšinu útokov v západnom svete, a to aj vtedy, keď osamelí útočníci boli len inšpirovaní jeho ideológiou a neboli v priamom kontakte s IS.