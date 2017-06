Imigrácia do 35 krajín OECD dosiahla vlani rekordný počet päť miliónov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. júna (TASR) - Imigrácia do 35 najbohatších krajín sveta a medzi nimi dosiahla v roku 2016 rekordných päť miliónov trvalých prisťahovalcov, informovala dnes vo svojej výročnej správe o migračných trendoch Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Uviedla, že takýto prepočet vyplýva z predbežných údajov, ktoré sú k dispozícii. Ide o najvyššiu úroveň od začiatku svetovej hospodárskej krízy v roku 2008.Hlavným dôvodom nárastu imigrácie v rokoch 2015 a 2016 bol príchod utečencov a ďalších ľudí z humanitárnych dôvodov. V krajinách OECD v každom z týchto rokov zaregistrovali 1,6 milióna žiadostí o azyl.Najvyššie percento žiadostí o azyl k počtu obyvateľov dostalo vlani v rámci OECD Nemecko, deväť percent na tisíc obyvateľov populácie. Nasledujú Rakúsko a Grécko so 4,5 percentom žiadostí na tisíc obyvateľov.Hlavnými zdrojovými krajinami migrantov v roku 2015 boli Čína, Sýria, Rumunsko, Poľsko a India.Významnú zložku migrácie tvoria študenti, v roku 2014 sa do vyššieho vzdelávania v rámci krajín OECD zapojili tri milióny medzinárodných študentov. Viac ako pätina z nich prišla z Číny.Takmer 1,5 milióna pracovníkov krajín Európskej únie vyslali ich zamestnávatelia do ďalších členských krajín EÚ na základe európskej smernice, ktorá oslobodzuje zamestnávateľov od povinnosti rešpektovať miestne dohody o mzdách a umožňuje im platiť za nich príspevky na sociálne zabezpečenie v ich domovskej krajine.To podľa OECD predstavuje 80-percentný nárast za 10 rokov. Priemerná dĺžka pobytu takéhoto vyslaného pracovníka však dosiahla iba 98 dní, informovala tlačová agentúra DPA.