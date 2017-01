Imigračný výnos kritizovali viacerí republikáni, vláda USA ho bráni

Prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. januára (TASR) - Pochybnosti okolo nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, zakazujúceho občanom siedmich krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom vstup na územie USA, vyjadrili dnes viacerí republikáni v Kongrese, aj keď predstavitelia Trumpovej vlády trvajú na tom, že je to malá cena za bezpečnosť krajiny.Republikánsky senátor Rob Portman v televízii CNN povedal, že nový prezident by mal "" a pracovať s kongresmanmi na tom, ako čo najlepšie sprísniť preverovanie cudzincov, ktorí vstúpia na územie Spojených štátov.Portman uviedol, že všetci "" i odráža fakt, že "". USA sú podľa neho "" a mali by takými aj ostať.Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell povedal, že podporuje prísnejšie kontrolné mechanizmy. "" dodal pre televíziu ABC s tým, že je potrebná opatrnosť a že v konečnom dôsledku majú súdy rozhodnúť, "".Trump medzitým, ako zvyčajne prostredníctvom vyhlásenia na Twitteri, svoje kroky obhajoval a jeho poradcovia zdôrazňovali, že nové opatrenia sú potrebné pre bezpečnosť krajiny." napísal Trump. "Trumpov hovorca Sean Spicer kritiku na adresu kontroverzného zákazu vstupu odmietol s argumentom, že ide o bezpečnosť USA a zaistenie toho, že ľudia, ktorí prídu do krajiny, nespôsobia Spojeným štátom škody. Trumpov dekrét je prvým krokom na ceste k prísnejším kontrolám, dodal v televízii ABC.Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) dnes oznámilo, že bude pokračovať v uplatňovaní zákazu napriek nariadeniu federálnej sudkyne, ktoré dočasne zakazuje vyhostiť z USA občanov siedmich krajín podliehajúcich Trumpovmu zákazu." uviedlo ministerstvo.Zmätočná situácia panovala na letiskách v USA, kde úrady zadržiavali utečencov a ľudí s platnými vízami, i letiskách mimo Spojených štátov, kde cestujúcich nevpúšťali na palubu lietadiel smerujúcich do krajiny.Vyhlásenie DHS k nejasnostiam len prispelo, keď rezort uviedol, že bude "", no súčasne vykonávať Trumpovo nariadenie, ktoré ministerstvo označilo za "".Ministerstvo dodalo, že prijaté obmedzenia sa dotkli menej než jedného percenta z vyše 325.000 cestujúcich medzinárodnou leteckou dopravou, ktorí prichádzajú do USA každý deň.Trumpova poradkyňa Kellyanne Conwayová hovorila podobne o veľmi malom percente zasiahnutých cestujúcich s tým, že prezidentov výnos je o "". Podľa Conwayovej slov v televízii Fox News nariadenie sudkyne z New Yorku "".