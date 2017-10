Immobile a Strakosha predĺžili v Laziu kontrakt do roku 2022

Taliansky útočník Borussie Ciro Immobile, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 21. októbra (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím predĺžil kontrakt so svojimi hráčmi Cirom Immobilem a Thomasom Strakoshom až do roku 2022.Dvadsaťsedemročný Immobile patrí ku kľúčovým hráčom tímu, po ôsmich ligových zápasoch má na konte jedenásť presných zásahov. Ďalšie štyri pridal v ostatných súťažiach. Predchádzajúci kontrakt mu mal vypršať v roku 2021. Taliansky reprezentant by mal ročne zarobiť 2,5 milióna eur plus bonusy.Dvadsaťdvaročný Strakosha je jednotkou v bránke Lazia, albánsky reprezentant pôsobí v klube od roku 2012. Informovala agentúra AP.