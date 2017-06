Implementácia Zákona o športe podľa UčPS vygenerovala kritické okruhy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Občianske združenie Učená právnická spoločnosť spoločne s odbornými spolupracovníkmi a partnermi ponúklo predovšetkým pre odbornú športovú verejnosť v apríli a máji 11 odborných seminárov na tému "".Členovia expertnej pracovnej skupiny - členovia a priatelia UčPS, ktorí sa podieľali na príprave návrhu Zákona o športe i projekte jeho implementácie do praxe zodpovedali predstaviteľom športovej obce za posledný rok už viac ako štyristo praktických otázok. Ich spracovaním, zachytením a zovšeobecnením UčPS vytvorila pre športovú obec komplexný zoznam otázok a odpovedí, ktorý podstatným spôsobom ozrejmuje existujúce vzťahy v športe a ich nové pravidlá: (http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne).Najzákladnejšie poznatky, ktoré najviac rezonovali počas jednotlivých seminárov, možno zovšeobecniť do niekoľkých okruhov - športové poukazy, financovanie športu na úrovni miest a obcí, nástroj na podporu športu zo súkromných zdrojov, informačný systém športu či to, že športové kluby ako zamestnávatelia potrebujú pomoc.V záverečnej tlačovej správe o implementácii zákona o športe zaslanej TASR UčPS k jednotlivým okruhom tém uviedla:Semináre sa konali naprieč celým Slovenskom, a to v Košiciach, Prešove, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Nitre, Trnave a v Bratislave. Cieľom seminárov bolo na základe poznatkov členov pôvodnej a do dnešnej podoby modifikovanej expertnej skupiny podrobne predstaviť systematiku zmluvných typov zavedených Zákonom o športe (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, zmluva o sponzorstve v športe, zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti), a predovšetkým ich praktické - daňové a odvodové vlastnosti. Sekundárnym cieľom seminárov bolo prakticky priblížiť a vysvetliť aj celkovú systematiku Zákona o športe, jeho obsahovú štruktúru a vzájomnú súvislosť jeho konkrétnych ustanovení, odprezentovať systematiku postavenia subjektov v športe a pod.Na seminároch sa vďaka partnerom bezplatne zúčastnilo spolu viac ako 800 predstaviteľov športovej obce. Odbornými garantmi seminárov a prednášajúcimi zároveň boli Peter Sepeši, Jozef Mihál, Jaroslav Čollák, Igor Šumichrast, Alexandra Vicová, Žaneta Surmajová, Ladislav Križan, Zuzana Zajíčková a Oliver Pravda. Odbornými hosťami seminárov v jednotlivých mestách boli Ivan Šulek (Mesto Košice), Matúš Štulajter (DUKLA Banská Bystrica), Anton Siekel (Prezident SOV), Dušan Guľáš (RESPECT Slovakia), Andrej Virlič (STENGL).