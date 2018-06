Import ocele do EÚ vzrástol v tomto roku o 8 % v dôsledku ciel v USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. júna (TASR) - Nárast dovozu ocele do Európskej únie (EÚ) o 8 % v tomto roku je priamym dôsledkom amerických ciel na tento kov. Tie spôsobili, že zámorskí producenti odklonili svoj export od amerických k európskym brehom. Uviedlo vo štvrtok európske združenie oceliarskeho priemyslu Eurofer.Združenie vyzvalo EÚ, aby zaviedla ochranné opatrenia - vo forme ciel a kvót - na dovoz ocele do Únie a zabránila tak jeho ďalšiemu zvýšeniu, čo by vážne poškodilo výrobcov na starom kontinente.Dodalo však, že tieto opatrenia by mohli zároveň ohroziť aj vývoz ocele v Európy, pretože ostatné krajiny by mohli pristúpiť k podobným krokom. To môže viesť k domino efektu, ktorý poškodí voľný obchod na celom svete.povedal Geert van Poelvoorde, prezident Eurofer a výkonný riaditeľ spoločnosti ArcelorMittal, najväčšieho výrobcu ocele na svete.Americké tarify vo výške 25 % na import ocele a 10 % na hliník nadobudli účinnosť 23. marca. EÚ, Kanada a Mexiko mali dočasnú výnimku, ale jej platnosť vypršala minulý piatok 1. júna.EÚ uviedla, že by mohla zaviesť predbežné opatrenia na ochranu svojho oceliarskeho a hlinikárskeho priemyslu už v júli, aby zabránila záplave ázijských kovov na európskom trhu.Oceliarsky priemysel je druhým najväčším odvetvím na svete po rope a plyne.Eurofer odhaduje, že po zavedení amerických taríf môže dôjsť k presmerovaniu až 13 miliónov ton ocele do Európy. To by bol príliš strmý nárast pre trh, ktorý dováža priemerne 40 miliónov ton ocele ročne.Aj Európa vyváža každý rok približne 5 miliónov ton ocele do Spojených štátov. Po zavedení ciel by mohla asi tretina tohto vývozu zostať doma a pre zvyšok sa oceliari pokúsia nájsť nové trhy mimo USA.Dodatočné škody by oceliarom z EÚ mohlo priniesť odvetné zatvorenie ďalších trhov pred európskou oceľou, pripomenul van Poelvoorde.