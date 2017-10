Impresionisti aj Leonardo da Vinci na plátne Nostalgie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Októbrová ponuka Nostalgie zahŕňa aj exkluzívnu projekciu snímky, ktorá odhalí nevšedný príbeh umenia najväčších revolucionárov, ktorí nám otvorili nový pohľad na svet okolo nás. Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pissarro – kto boli naozaj, prečo a ako presne maľovali? Ak chcete poznať odpovede, jedinečný film vám sprostredkuje prístup k veľkej výstave, ktorá prebiehala v Paríži, Londýne a Philadelphii a bola asi najkomplexnejším prieskumom impresionistov v histórii. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na nový dokumentárny film, približujúci unikátnu výstavu „Leonardo 1452-1519“, ktorá sa v roku 2015 konala v Miláne a bolo na nej možné vidieť najznámejšie diela renesančného majstra, nielen jeho obrazy, ale i rukopisy, prírodopisné nákresy, utopické projekty, anatomické kresby a mýtické výjavy.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V októbri sa môžu tešiť na španielsku komédiu s Penélope Cruzv réžii Fernanda Truebu, filmový prepis mrazivého thrilleru Jo Nesbav réžii Tomasa Alfredsona s Michaelom Fassbenderom v úlohe Harryho Hola, či francúzsku komédiu, ktorá sa doma stala jedným z najnavštevovanejších filmov roka. V ponuke nebude chýbať ani nový dokumentárny film Pavla Barabáša, približujúci históriu slovenského himalájskeho horolezectva, ktoré zaznamenalo koncom 20. storočia svetové výkony, ale i pády.Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na neobvyklú maďarskú love story o dvoch osamelých ľuďoch, za ktorú režisérka Ildikó Enyedi získala víťazného Zlatého medveďa na MFF Berlín 2017, i švédsku komediálnu drámu o kurátorovi múzea, za ktorú jej tvorca Ruben Östlund získal prestížnu Zlatú palmu na MFF Cannes 2017. Filmových kritikov i divákov v Cannes očaril aj hypnotický krimithrillers Robertom Pattinsonom v úlohe bankového lupiča na úteku, zatiaľ čo veľmi kontroverzného prijatia na MFF Benátky 2017 sa dostalo novému mrazivému psychothrilleru Darrena Aronofskehos Jennifer Lawrence a Javierom Bardemom v úlohe manželského páru, ktorého pokojný vzťah naruší príchod podivných hostí.Na svoje si prídu i priaznivci klasiky, ktorým Nostalgia v rámci cyklu Legendy filmu ponúkne dve kultové snímky: režisérsku verziu najúspešnejšieho nemeckého povojnového filmu, ktorý vznikol podľa románu Güntera Grassa v réžii Volkera Schlöndorffa, a sureálnu čiernu komédiu Terryho Gilliama, ktorá je mrazivo-grotesknou víziou totalitného sveta budúcnosti, inšpirovanou Orwellovým románom „1984“. V programe nebude chýbať ani posledný historický opus legendárneho Andrzeja Wajdu, v ktorom režisér na osude avantgardného maliara Wladyslawa Strzeminskeho virtuózne spracováva stret jedinca s hrôzou totality, či pokračovanie kultového sci-fi thrilleru, ktoré vzniklo v réžii Denisa Villeneuvea a zámorská filmová kritika ho už označila za majstrovské dielo.Z októbrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nové animované dobrodružstvo s obľúbenými Lego postavičkami, rozprávkový filmový muzikál o hľadaní stratenej hudby, animovaný dobrodružný príbehči rozprávka o šestici obľúbených farebných koníkov. A nebude chýbať ani animovaný rozprávkový príbeh na motívy slávnej knihy Antoine de Saint-Exupéryho, ktorý Nostalgia uvedie v rámci European Art Cinema Day.04.10. ST 19:30 ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ Fernando Trueba, Špan., 201606.10. PI 18:00 ESÁ Z PRALESA David Alaux, Fr., 201706.10. PI 19:45 TO Andres Muschietti, USA, 201707.10. SO 18:00 IMPRESIONISTI Phil Grabsky, Brit., 201507.10. SO 19:45 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 201711.10. ST 19:30 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 201712.10. ŠT 19:30 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 201713.10. PI 18:00 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA Diana Novotná, SR, 201713.10. PI 19:30 BLADE RUNNER 2049 3D Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 201714.10. SO 18:00 ALIBI NA MIERU Philippe Lacheau, Fr., 201714.10. SO 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 201715.10. NE 15:00 MALÝ PRINC Mark Osborne, Fr., 201518.10. ST 19:30 BRAZIL Terry Gilliam, Brit., 198519.10. ŠT 19:30 ŠTVOREC Ruben Östlund, Švéd./Dán./Nem./Fr., 201720.10. PI 18:00 LEGO NINJAGO Charlie Bean, USA/Dán., 201720.10. PI 20:00 GOOD TIME Benny Safdie, Joshua Safdie, USA, 201721.10. SO 17:45 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 201721.10. SO 19:45 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 201725.10. ST 19:30 ODRAZY Andrzej Wajda, Poľ., 201626.10. ŠT 19:15 PLECHOVÝ BUBIENOK Volker Schlöndorff, Nem./Fr./Poľ., 1979/201027.10. PI 18:00 MY LITTLE PONY VO FILME Jayson Thiessen, USA/Kan., 201727.10. PI 20:00 MATKA! Darren Aronofsky, USA, 201728.10. SO 18:00 LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE Luca Lucini, Nico Malaspina, Tal., 201628.10. SO 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017