IMRECZE: Elektronická komunikácia je predpokladom reformy

Na archívnej snímke prezident finančnej správy František Imrecze.

Bratislava 30. decembra (TASR) - Elektronická komunikácia je nevyhnutným predpokladom reformy finančnej správy. Pokiaľ nie je elektronická komunikácia, nevedia sa daňováci správať k rôznym segmentom daňovníkov a nevedia k nim robiť samostatné daňové režimy. V rozhovore pre TASR to uviedol prezident finančnej správy František Imrecze.Podľa jeho slov je daňová agenda v papierovej podobe nezvládnuteľná a prioritou je, aby finančná správa bola bezpapierovou inštitúciou. Postupne sa realizujú kroky napĺňajúce túto víziu.zdôraznil Imrecze.Už od januára budúceho roku sa elektronická komunikácia rozšíri o ďalších 60.000-80.000 právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a od júla o všetky fyzické osoby-podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov.Výrazný pokrok zaznamenala finančná správa v oblasti eliminácie daňových podvodov.povedal šéf daniarov.Niekedy, ako ďalej zdôraznil, v roku 2015 sa to začalo lámať a podvody sa začali presúvať do podvodu s vlastnou daňovou povinnosťou. Aj v tomto smere sa prijali legislatívne opatrenia, ktoré pomohli výrazne obmedziť tento druh podvodu. Ďalším významným opatrením je zúženie daňového tajomstva, čo začne platiť od 1. januára 2018. Umožní to prezidentovi FS informovať o právoplatne skončených kontrolách, ako aj o subjekte, ktorého sa to týka.uzatvára Imrecze.