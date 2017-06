Imrecze: Podnikatelia so systémom na preclenie problém nemajú

Na snímke prezident Finančnej správy František Imrecze počas brífingu s novinármi v Bratislave 6. apríla 2016 Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. júna (TASR) – Podnikatelia nemajú problém s používaním centrálneho elektronického priečinku (CEP), ktorý umožňuje elektronické preclenie tovarov. Na dnešnom finančnom výbore v parlamente to vyhlásil prezident finančnej správy František Imrecze. Reagoval tak na vyjadrenia opozičnej strany SaS, ktorá upozorňuje na to, že tento IT systém je nefunkčný.uviedol po rokovaní výboru Imrecze.Doteraz systém podľa jeho slov využilo len šesť fyzických osôb - nepodnikateľov vrátane člena SaS Petra Cmoreja, ktorý upozornil na problémy s týmto IT systémom.vyčíslil Imrecze.Od mája tohto roka pri preclení tovarov nastala zmena pre občanov.vysvetlil Imrecze. Ak si teda fyzická osoba objedná akýkoľvek tovar z krajín mimo EÚ, musí prejsť tým istým colným konaním, ako prechádza firma, ktorá objednáva tovary.avizoval Imrecze.Nízky počet fyzických osôb, ktoré využívajú systém na preclenie, zdôvodňuje využívaním služieb pošty. "Je minimálne množstvo fyzických osôb - nepodnikateľov, ktoré preclievajú tovar takýmto spôsobom, pretože ostatní na to využívajú Slovenskú poštu alebo špedičné spoločnosti. Samozrejme, je za to poplatok, lebo proces je zložitý. Je to rovnako zložité ako vypĺňanie daňového priznania. Typicky si ho podnikateľ nerobí sám, ale má daňového poradcu," doplnil Imrecze s tým, že úlohou finančnej správy bude proces zlepšovať.priblížil šéf finančnej správy.Opozičná SaS však trvá na tom, že systém je pre ľudí takmer nepoužiteľný.uviedol po rokovaní výboru poslanec Jozef Rajtár. Nesúhlasí s vyjadreniami finančnej správy, že je funkčný.priblížil Rajtár.Navrhuje preto, aby sa systémom zaoberala odborná komisia.dodal Rajtár.