IMT Smile a Ondrej Kandráč nahrali pieseň Hej, sokoly!

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská skupina IMT Smile a Ondrej Kandráč nahrali spolu pesničku k filmu Čiara (2017) s názvom Hej, sokoly!Kriminálny triler Čiara, ku ktorému pieseň vznikla, bude mať celosvetovú premiéru 3. júla na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.S nápadom zložiť pieseň k filmu oslovila lídra skupiny IMT Smile Ivana Táslera producentka snímky Čiara Vanda Hrycová.Tásler ako základ skladby použil ľudovú pieseň Sokoly, ktorú prearanžoval. O text skladby sa postaral Vlado Puchala a spevom a hrou na husliach ju obohatil Ondrej Kandráč.„Keď som Ivanovu verziu piesne počul prvýkrát, povedal som nahlas vetu: 'Prečo to nenapadlo mne?' Spravil to geniálne,“ povedal hudobník.„Vždy som na Ivanovi obdivoval jeho slobodu. Keď sa mu niečo páči a stotožní sa s tým, je mu jedno, koho si prizve k spolupráci. Má obrovský dar intuitívne vycítiť silu a emóciu piesne. Aj to je dôvod úspechu jeho, ale i IMT Smile,“ dodal Kandráč, ktorý si jednu slohu piesne s Táslerom zaspieval i v ukrajinčine.Tásler je z výsledku nadšený. „Veľmi ma teší táto spolupráca. Medzi IMT Smile a Ondrejom to fungovalo úplne prirodzene,“ prezradil.Skladbu, ktorá sa nahrávala v štúdiu Art Village na bratislavskej Kolibe, Táslerovci spolu s Kandráčovcami odpremiérujú v piatok na Dobrom festivale v Prešove.Informácie pochádzajú od Mareka Kučeru z vydavateľstva Universal Music.