IMT Smile a Ondrej Kandráč zverejnili videoklip k piesni Hej, Sokoly!

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) - Slovenská skupina IMT Smile a huslista Ondrej Kandráč zverejnili videoklip ku skladbe Hej, Sokoly!, ktorá vznikla k celovečernému filmu Čiara. Hudobníci klip nakrútili v priestoroch štúdia IMT Smile Art Village na bratislavskej Kolibe, kde pieseň i nahrávali. Jeho režisérom je Mayo Hurajt, ktorý s Ivanom Táslerom v minulosti spolupracoval už na cestopise Karavan Šou.V zostrihoch z filmu Čiara sa v klipe predstavili herci a herečky ako Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Zuzana Fialová, Andy Hryc a ďalší. „Vzhľadom na to, že na filme Čiara pracujem už niekoľko mesiacov, pri nakrúcaní klipu som už vedel, ktoré zábery z filmu do neho použijem. Náročnejšie bolo spojiť jednotlivé atmosféry z filmu so samotnou skladbou. V druhom rade išlo aj o to neprezradiť z deja viac, ako majú možnosť diváci momentálne vidieť z trailerov, keďže film ide do kín až začiatkom augusta,“ opísal prácu na klipe Mayo Hurajt.Nakrúcanie videoklipu hodnotia všetci zúčastnení veľmi pozitívne. Najviac im podľa vlastných slov zarezonovala energia, ktorá na pľaci po celý čas vládla. „Pri tejto piesni sa nedá hrať divadlo. Ľudia by to rýchlo odhalili a nikdy by túto pieseň neprijali. Aj preto sme ju hrali v plnom nasadení a hlavne od srdca. Na pľaci bolo cítiť silnú profesionalitu. Žiadne stresy. Viem, že som sa cítil tak dobre, že som celý čas vtipkoval s ostatnými. Bolo to naozaj príjemné a veľmi sa teším z výsledku,“ prezradil Ondrej Kandráč.Výsledok si pochvaľuje aj Ivan Tásler. „Väčšinou sa stane, že keď vám režisér pošle prvýkrát náhľad klipu, tak ho spripomienkujete a on ho opraví, ale toto nebol ten prípad. Mayo odviedol super prácu. Presne vedel, čo chce natočiť a akú našu emóciu potrebuje do klipu dostať,“ pochválil spoluprácu s režisérom.Film Čiara, ku ktorému pieseň nahrali, bude mať svetovú premiéru 3. júla na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Do slovenských kín sa film dostane 3. augusta.