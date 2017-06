IMT Smile s Ondrejom Kandráčom spoločne nahrali pieseň k filmu Čiara

Na snímke spevák Ivan Tásler počas vystúpenia skupiny IMT Smile. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) – Skupina IMT Smile je na hudobnej scéne už viac ako 20 rokov. Za toto obdobie vydali desať radových albumov obsahujúcich desiatky hitov. Spolupracovali na muzikáli Jesus Christ Superstar, spevák Ivan Tásler zložil piesne pre viacerých svojich kolegov, do seriálu i cestopisu, ale filmová pieseň sa v ich repertoári nenachádzala. Až keď Ivana oslovila Wanda Hrycová, producentka filmu Čiara, vznikla skladba Hej, sokoly!je časť refrénu piesne Sokoly, ktorú pred rokom vydali na rovnomennom albume Kandráčovci. Ide o ľudovú skladbu, o ktorej pôvode sa dodnes nevedia dohodnúť obyvatelia Ukrajiny a Poľska. Ivan Tásler pieseň poznal, páčila sa mu. Celú ju však prearanžoval, doslova ju odel do nového kabáta, vložil do nej srdce IMT Smile a nazval ju Hej, sokoly!Spevom a hrou na husliach pieseň obohatil Ondrej Kandráč zo spomínaných Kandráčovcov.teší sa zo skladby Kandráč.prezradil Tásler.Skladba sa nahrávala v štúdiu Art Village na bratislavskej Kolibe. Jej text napísal Vlado Puchala. Počas celého nahrávania bolo v štúdiu cítiť uvoľnenú atmosféru, vzájomný rešpekt a úctu oboch interpretov.dodáva Tásler.neskrýva nadšenie zo spolupráce Kandráč.Zaujímavosťou piesne Hej, sokoly! je, že Ivan s Ondrejom v nej jednu slohu spievajú v ukrajinčine. Film Čiara, ku ktorému bola pieseň nahratá, bude mať celosvetovú premiéru 3. júla na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Do slovenských kín sa film dostane o mesiac na to, 3. augusta. Režisérom filmu je Peter Bebjak (Čistič, Zlo) a v hlavných úlohách sa v ňom predstaví slovenská herecká špička Emília Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová, Andy Hryc a ukrajinskí herci Eugen Libezňuk (Pokoj v duši, Želary) a Stanislav Boklan (Sprievodca).TASR informoval PR manažér vydavateľstva Universal Music Marek Kučera.