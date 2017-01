Inauguráciu oslavujú aj v Slovinsku, v rodnom meste novej prvej dámy

Melania Trumpová, manželka novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, prichádza na jeho inauguráciu, 20. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sevnica 20. januára (TASR) - Inauguráciu nastupujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa oslavujú aj v malom slovinskom meste Sevnica, kde vyrastala nová prvá dáma USA Melania Trumpová. Od dneška naplánovali v priemyselnom mestečku východne od Ľubľany trojdňové podujatia pri tejto príležitosti.Pozvaní sú všetci záujemcovia, pre ktorých Sevnica organizuje bezplatné prehliadky mesta so sprievodcami či výstavu miestnych produktov a značiek v historickom zámku nad Starým mestom, uviedol starosta Srečko Ocvirk.Podujatiami sa chce Sevnica prezentovať svetu. Podľa médií tam dorazili viaceré zahraničné novinárske tímy. V miestnej reštaurácii, ktorú údajne obľubuje rodina Melanie, sa koná benefičný večer. Okolo 100 hostí na ňom sleduje naživo prenos s Trumpovej inaugurácie, uviedla televízia Planet TV.Sevnica sa ocitla v pozornosti zahraničných médií už počas predvolebnej kampane v USA. Teraz dúfa v príchod väčšieho počtu turistov, najmä zo Spojených štátov. Podľa starostu sa o mestečko zaujíma čoraz viac cestovných kancelárií. Hotely v talianskom Terste a Benátkach už ponúkajú americkým hosťom výlety do domovského mesta novej prvej dámy.Melania Trumpová si podľa agentúry AP medzičasom v Slovinsku najala právnickú firmu na ochranu svojho mena a vyobrazenia na rôznych produktoch. V poslednom čase sa totiž v jej rodnej krajine objavili početné výrobky tohto druhu.Bývalá modelka sa narodila ako Melanija Knavsová v neďalekom Novom meste a vyrastala v Sevnici, kým nevyrazila do sveta za kariérou. Je treťou manželkou newyorského realitného magnáta. Slovinsko podľa dostupných údajov naposledy navštívila v júli 2002, keď predstavila Donalda Trumpa svojim rodičom.