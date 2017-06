Ind pokazil svojej rodine dovolenku. Na letisku vtipkoval o bombe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 2. júna (TASR) - Z mníchovského letiska dnes do Bombaja vrátili pre pomerne nevhodný žart otca jednej indickej rodiny. Muž sa totiž rozhodol zavtipkovať si a niekoľkokrát povedal, že jeho manželka má pri sebe bombu, uviedla agentúra DPA.Polícia následne jeho manželku prezrela. Nijaké výbušniny síce neobjavila, no 42-ročného Inda sa rozhodla vrátiť domov, aj keď sa bránil tým, že len žartoval. Zvyšku jeho rodiny, ktorá mala namierené z Bombaja do Budapešti a v Mníchove len prestupovala, pokračovať v ceste však úrady povolili.Mužovi na dôvažok udelili aj napomenutie za rušenie pokoja tým, že hrozil spáchaním trestného činu.