Index Dax nemeckej akciovej burzy by mal v roku 2018 výrazne posilniť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. decembra (TASR) - O týždeň sa skončí pre investorov úspešný burzový rok aj vo Frankfurte nad Mohanom V piatok (22. 12.) jeho hlavný index Dax 30, zaznamenal solídny vzostup a obchodovanie skončil na hodnote takmer 13.100 bodov.Taký výsledok prekvapil väčšinu burziánov. V novembri si vytvoril historický rekord, keď sa dostal na 13.526 bodov. V tomto roku vzrástol o vyše 14 %. V januári to v Nemecku očakávalo málo analytikov. Dosť bolo pesimistov, ktorí predpokladali, že sa do decembra dostane na nižšiu úroveň. Názor optimistov predpokladal vzostup len o 2 %.Väčšina analytikov teraz tvrdí, že si Dax rastovú tendenciu udrží aj v nasledujúcom roku a bude smerovať k méte 15.000 bodov. O tom je presvedčených väčšina expertov 24 úverových ústavov, fondových spoločností a poisťovní. Index by mal v roku 2018 vzrásť o vyše 6 % a prekročiť hranicu 14.000 bodov.Dow Jones Industrial, hlavný akciový index v New Yorku, mal mať v tomto roku iba slabý prírastok a zastaviť sa na 20.100 bodoch. Realita však prekonala ich prognózu o 4700 bodov.Prognózy sa nevytvárajú ľahko. Rozpätie medzi najpesimistickejším a najoptimistickejším odhadom pre Dax v tomto roku dosiahlo 1900 bodov. V nasledujúcom sa zvyšuje na 2200 bodov. Tendenciu indexu ovplyvňuje množstvo teraz ešte neznámych faktorov. Mnohé ovplyvnia realitu ako blesk z jasného neba, akým smerom, to ukáže až život. V prípade daňovej reformy prezidenta Donalda Trumpa to nijaký blesk z neba nebol. Ale o jej prijatí sa viedli v americkom kongrese dlhé a ostré spory. Napokon americký hlavný index akciový index ovplyvnil výrazne. S tým analytici pred rokom nemohli kalkulovať.