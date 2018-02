Index Dow Jones sa v pondelok prepadol o 1175 bodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. februára (TASR) - Na americkej akciovej burze v New Yorku vypukla v prvý deň nového týždňa medzi investormi panika. Dow Jones Industrial (DJI), jej hlavný index, klesol počas pondelkového (5.2.) obchodovania dočasne až takmer o 1600 bodov. Napokon sa jeho pokles zmiernil o 1175 bodov a v porovnaní s pondelkovým východiskovým stavom klesol o 4,60 % na 24.345,75 bodu.Analytici poukazujú na to, že iba pred pár dňami sa na Wall Street naopak oslavoval historický rekord indexu 26.616 bodov.Širšie koncipovaný index S&P klesol v pondelok o 4,10 % a technologický index Nasdaq sa prepadol o 3,91 %.Analytik Daniel Saurenz zo spoločnosti Feingold Research videl vo voľnom páde DJI "najčernejší deň akciových trhov za niekoľko posledných rokov".Pondelkovým "bleskovým krachom", ako vývoj na hlavnej svetovej akciovej burze nazval trhový analytik Craig Erlam z devízovej brokerskej spoločnosti Oanda, sa za pár hodín rozplynul jej celý tohtoročný prírastok a stav burzy sa vrátil až na začiatok decembra 2017.Podľa expertov znepokojenie investorov vyvolala piatková (2.2.) informácia o vývoji zamestnanosti v januári v Spojených štátoch. Po veľmi priaznivých číslach sa totiž začali obávať, že základná úroková sadzba americkej centrálnej banky by mohla vzrásť oveľa skôr, než doteraz predpokladalo.Najviac, o takmer 9 %, klesli akcie banky Wells Fargo, ktorú bankový dohľad Fedu potrestal vysokou pokutou a ďalšími sankciami za to, že sa v nedávnej minulosti usilovala zvýšiť svoju trhovú hodnotu neprístupnými praktikami, napríklad otváraním bankových účtov ľuďom bez toho, aby o tom vedeli a súhlasili s tým.