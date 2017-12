Index Dow Jones za celý rok 2017 vzrástol o 25 %

Kľúčový americký index Dow Jones. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. decembra (TASR) - Akciové trhy v USA v posledný obchodný deň celkovo vynikajúceho burzového roka klesli. Dôvodom bolo vyberanie ziskov a čistenie pozícií typické pre koniec roka.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial v piatok (29. 12.) stratil 0,48 % a uzavrel na úrovni 24.719,22 bodu, teda takmer na svojom dennom minime. Za celý uplynulý týždeň index klesol o 0,1 % a za celý december sa zvýšil o 1,8 %.Za celý rok 2017, ktorý poznačil nástup do funkcie prezidenta Donalda Trumpa, Dow Jones vyskočil o dobrých 25 %. V medzinárodnom porovnaní len málo dôležitých indexov s ním dokázalo držať krok. Výraznejšie celoročné zisky zaznamenali iba brazílsky Bovespa a hongkonský Hang Seng.Odhliadnuc od malých výkyvov Dow Jones počas celého roka 2017 neustále rástol. V januári prvýkrát prekonal hranicu 20.000 bodov a s výnimkou marca posilnil každý mesiac. Pozitívny vplyv na akciový trh v USA mal okrem Trumpovho nástupu do prezidentského kresla rast ekonomiky a len opatrné sprísňovanie menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed).Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,52 % a rok 2017 ukončil na úrovni 2673,61 bodu. Za celý rok si pripísal vyše 19 %. Výberový technologický index Nasdaq 100 sa v piatok znížil o 0,70 na 6396,42 bodu. Za celý rok 2017 však stúpol takmer o tretinu.V roku 2017 sa spomedzi 30 titulov indexu Dow Jones najviac darilo Boeingu, ktorého akcia vyskočila takmer o 90 %. Za ním nasledovala akcia výrobcu stavebných strojov Caterpillar so ziskom približne 70 %. Naopak, najhorší vývoj zaznamenala akcia priemyselného konglomerátu General Electric, ktorá padla takmer o 45 %.