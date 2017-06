Index.hu: Mayová chcela zničiť opozíciu

Britská premiérka Theresa Mayová pred svojím sídlom na Downing Street č. 10 v Londýne, 4. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová chcela zlikvidovať parlamentnú opozíciu i odporcov vo svojej Konzervatívnej strane, napokon však skoro zničila svoju vlastnú politickú kariéru, komentoval dnes výsledky štvrtkových britských predčasných parlamentných volieb maďarský spravodajský server index.hu.analyzuje index.hu a dodáva, že situácia výrazne skomplikuje nielen proces brexitu, ale aj celkové vykonávanie vládnej moci v Británii.Britská ľavica sa vrátila a opäť vytiahla sľuby starých dobrých časov o skonsolidovaní zdravotníctva, o bezplatnom školstve, čo však zrejme nebude stačiť, píše sa v analýze index.hu.Server konštatoval, že tak veľkú strategickú chybu, akú urobila Mayová, britský premiér neurobil už dlhé desaťročia. Po dosiahnutí dohody so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP) zrejme Mayová zostaví vládu a zostane premiérkou. Avšak otvára sa aj obrovská šanca na to, že proces odchodu Británie z Európskej únie, ktorý bol doposiaľ tragikomickým, v krátkodobom horizonte vyústi do úplného chaosu, píše index.hu.