Indexové fondy rekordne rastú, no Slováci si v nich šetria aj tak málo

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenské indexové dôchodkové fondy dosiahli v 2. pilieri za ostatný rok (jún 2016 - jún 2017) v priemere až 15,79-% rast. Napriek tomu si v nich šetrí len 7 % Slovákov zapojených do 2. piliera.Najväčší rast si spomedzi indexových dôchodkových fondov pripísal NN Index od NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý medziročne zhodnotil o 22,9 %.tvrdí Branislav Tuš, manažér investičného oddelenia NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti.Kladný vplyv na rast indexových aj akciových dôchodkových fondov mali napríklad pozitívne výsledky britských parlamentných volieb a francúzskych parlamentných i prezidentských volieb. Indexové fondy kopírujú vývoj akciových indexov. Patria medzi negarantované fondy, pričom súčasťou 2. dôchodkového piliera sú od apríla 2012. Pre sporiteľov sú okrem nich dostupné akciové, zmiešané a dlhopisové fondy.Od masívnej migrácie sporiteľov do garantovaných dlhopisových fondov v roku 2013 sa počet tých, ktorí volia akciové alebo indexové fondy, zvyšuje len pomaly. Dodnes však mnoho klientov DSS nevie, že zmeniť fond či dôchodkovú správcovskú spoločnosť môžu hocikedy a bez dodatočných poplatkov. Bezplatný prechod medzi DSS je v prípade, ak sporiteľ zotrval v predchádzajúcej aspoň 12 mesiacov.povedal pre TASR Pavel Škriniar z Finančnej Hitparády. Podľa jeho slov, fond si treba vyberať podľa dĺžky času do odchodu na dôchodok a podľa postoja k investičnému riziku. Za dôležitejší faktor pri výbere fondu považuje ochotu podstúpiť investičné riziko.