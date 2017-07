Indexy newyorskej burzy strácajú dynamiku rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. júla (TASR) - Vzostupný trend dôležitých indexov newyorskej burzy cenných papierov v piatok (21.7.) nepokračoval.Dow Jones Industrial Average, hlavný index burzy, v piatok klesol o 0,15 % na 21.580,07 bodu a pod svojou rekordnou hodnotou zostal o 100,03 bodu.Index Dow bol v posledný pracovný deň tohto týždňa v porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa slabší o 0,27 %.Index S&P zaznamenal rekord vo štvrtok (20.7.), ale v piatok klesol o 0,04 % na 2472,54 bodu. Index Nasdaq vzrástol vďaka vzostupu v posledných minútach obchodovania o 0,01 % na 5921,53 %. Vďaka tomu zaznamenal 11 rastových dní po sebe.Chuť burziánov investovať oslabili hospodárske výsledky viacerých dôležitých amerických koncernov. Na prvom mieste bol prudký pokles zisku General Electric. Rival nemeckého Siemensu teraz predpokladá, že nedosiahne zisk v prognózovanom koridore, o ktorom informoval v predchádzajúcich odhadoch pre investorov. Jeho akcie stratili takmer 3 % z hodnoty. O vyše 1 % klesli akcie Microsoftu. Jeho zisk v druhom štvrťroku síce prekročil očakávania investorov, ale podľa analytika Marka Murphyho z banky JPMorgan jeho výhľad na rok 2018 bude nižší, než sa doteraz prognózoval.O 1,5 % vzrástol kurz akcií Visa, koncernu, ktorý sa stará o kreditné karty.Euro stálo v New Yorku na záver obchodného dňa 1,166 USD. Európska centrálna banka však predtým stanovila svoj referenčný kurz 1 EUR/1,1642 USD. 1 USD teda stojí 0,8707 eura.